В МХАТ имени Горького соискатели должностей по "работе со смыслами" должны перед приглашением на собеседование заполнить анкеты с вопросами о религии, отношении к здоровому питанию, семье

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Эдуард Бояков

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В МХАТ имени Горького соискатели должностей по "работе со смыслами" должны перед приглашением на собеседование заполнить анкеты с вопросами о религии, отношении к здоровому питанию, семье, пишет РБК. Худрук театра Эдуард Бояков утверждает, что претенденты могут отказаться от заполнения анкеты, однако один из бывших соискателей с этим не согласился.

В опроснике содержатся как обычные вопросы об образовании, опыте работы, так и нестандартные, например, об отношении к религиозным ценностям, йоге и другим телесным практикам, курению, алкоголю, "русской корневой культуре", отношениях с родителями и другими родственниками, круге общения, социальном статусе.

В качестве тестового задания предлагается написать небольшую рецензию на три видео с официального YouTube-канала МХАТА: вступительное слово худрука Боякова о лекциях философа Александра Дугина и, собственно, две полуторачасовые лекции. Общее число просмотров трех видео составляет 2,8 тысячи. Некоторые комментаторы пишут, что "это невозможно слушать", а "пулеметные очереди из терминов - первый признак пустоты содержания".

Бояков отметил, что анкета нужна для детального заочного знакомства с кандидатами, опросники он изучает лично. Артистам и техническому персоналу их заполнять не надо. "Труппа, конечно, тоже работает со смыслами. Но отбор артистов - это своя, особенная технология, которая опирается на тренинг, длительную совместную работу, в ходе которой мы обсуждаем в том числе и пункты из этой анкеты", - объяснил худрук.

По его словам, специального "конфессионального" фильтра в театре нет. Сама анкета не дает никаких баллов и преференций и лишь "помогает нам и тем, кто хочет работать в МХАТ, понять, насколько мы можем быть интересны друг другу". Бояков уверяет, что от заполнения анкеты можно отказаться. Однако бывший соискатель на должность руководителя информационного департамента театра рассказал изданию, что после его отказа заполнять анкету разговор о возможном сотрудничестве прервался.

В июле Эдуард Бояков разместил в своем Facebook несколько вакансий, отметив, что в МХАТе "против доминирования либеральной и постмодернисткой повестки. Для нас безусловно важны ценности здоровой семьи, православной веры, служения великой русской культуре".

В Минкультуры РФ, комментируя информацию об анкетах, заявили, что прием на работу должен осуществляться в соответствии с Трудовым кодексом "и, конечно же, здравым смыслом". Соискатель может не отвечать на вопросы анкеты, если считает это недопустимым, отметили в ведомстве.

Представитель HeadHunter Александр Джабаров согласился, что некоторые пункты анкеты некорректны: "семейное, социальное и должностное положение, возраст, место жительства, отношение к религии, убеждения, принадлежность или не принадлежность к общественным объединениям или каким-либо социальным группам - все это не деловые качества".

Эдуард Бояков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького в конце 2018 году, сменив на этом посту Татьяну Доронину, возглавлявшую труппу более 30 лет и назначенную президентом театра. По словам актеров, она не принимает участие в формировании творческой политики. Заместителем худрука по литературной части стал писатель Захар Прилепин. Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что МХАТ "сохранит свою патриотическую, яркую позицию".