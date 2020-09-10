Disney Компания Walt Disney возлагала большие надежды на прокат кинокартины "Мулан" в Китае, который должен начаться в пятницу. Ведущие актеры картины - уроженцы Китая, и сюжет фильма основан на национальной легенде

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Власти КНР приказали крупным медиа страны не освещать выход в прокат фильма "Мулан" компании Walt Disney после международной критики в связи со съемками фильма в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), сообщили Reuters четыре источника, знакомые с ситуацией.

Компания Walt Disney возлагала большие надежды на прокат кинокартины "Мулан" в Китае, который должен начаться в пятницу. Ведущие актеры картины - уроженцы Китая, и сюжет фильма основан на национальной легенде.

Но отсутствие рекламы в строго цензурируемых СМИ страны, которая является вторым по величине кинорынком мира после США, может стать еще одним ударом для фильма, производство которого обошлось в 200 миллионов долларов.

Три источника сообщили Reuters, что СМИ получили официальное уведомление о необходимости воздержаться от освещения "Мулан". Два из них сказали, что оно было отправлено Управлением по вопросам киберпространства Китая. Четвертый источник в крупной китайской газете сказал, что получил SMS c аналогичным распоряжением от начальства.

В уведомлении не было приведено причины запрета. Однако, по мнению источников, он связан с иностранной реакцией на то, что съемки проходили в провинции Синьцзян.

Управление по вопросам киберпространства Китая и компания Walt Disney не ответили немедленно на просьбы о комментарии.

В титрах фильма его создатели выразили благодарность местным властям провинции Синьцзян, что послужило поводом для призывов к бойкоту фильма за рубежом. Нарушение прав уйгурского и других мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе со стороны китайских властей было подвергнуто широкой критике, в том числе от правительств США и других стран, а также правозащитных организаций.

Выход "Мулан" также вызвал негативную реакцию в социальных сетях из-за того, что исполнительница главной роли высказывала поддержку полиции Гонконга во время столкновений с протестующими. Активисты распространяли в твиттере хэштэги "#BoycottMulan" и "#BanMulan" после релиза фильма на стриминговой платформе Disney.

Международные скандалы сопровождают фильм "Мулан" с самого начала работы над ним. Еще в 2016 году монгольское общество потребовало от модели Алтангерел Байарцецг, которая представляла страну на конкурсе "Мисс мира", чтобы она отказалась от участия в кинопроекте, поскольку в нем фальсифицируется монгольская история.

Классический мультфильм "Мулан" 1998 года был снят по мотивам средневековой китайской поэмы о Хуа Мулань. История девушки, ушедшей служить в армию вместо пожилого отца, была известна в Китае начиная с VI века, однако первые письменные источники были созданы только в XII веке. Специалисты не пришли к единому выводу, о каком периоде истории идет речь, среди вариантов - события V и VII веков (Северный Вэй и Суй Ян Ди).

Однако в Монголии принято считать, что настоящее имя Мулан - Зомбага и она дочь монгольского князя из племени тоба, которое входило в империю Хунну. Тобкачи, или тоба - кочевой народ, ответвление сяньбийцев. Первые упоминания о них в китайских летописях относятся к III веку. Тоба жили на севере Монголии и в пределах современной России. В начале III века они ушли из Забайкалья, покорили ряд территорий раздробленного Китая и основали династию Северный Вэй.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.

Уйгурские правозащитные организации сообщают, что представителей этого этнического меньшинства китайские власти подвергают пыткам, а женщин принудительно стерилизуют и заставляют делать аборты. Уйгуров принуждают отказываться от ислама и скандировать лозунги Коммунистической партии Китая. В отношении уйгуров также применяются технологии массовой слежки.