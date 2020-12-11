В Латвии от COVID-19 умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук

Tania Volobueva / wikimedia.org Последние годы деятельность Ким Ки Дука была тесно связана с Россией и Казахстаном. В прошлом году он был председателем жюри Московского международного кинофестиваля

АГН Москва / Андрей Никеричев

В Латвии скончался от коронавирусной инфекции лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, режиссер Ким Ки Дук, сообщает Delfi.

59-летний режиссер приехал в Латвию 20 ноября из Санкт-Петербурга через Эстонию. С 5 декабря он не выходил на связь, рассказал директор ArtDocFest/Riga Виталий Манский. В пятницу поступила информация о том, что режиссер умер от осложнений при COVID-19. Он скончался в 1:20 11 декабря.

По неофициальной информации, в планах всемирно известного режиссера было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство, но на запланированную встречу режиссер не явился. После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам. Поиск был затруднен в связи с правилами по защите личных данных.

Смерть Ким Ки Дука, по словам Манского, подтвердила его переводчица Дарья Крутова. Посольство Южной Кореи в Латвии на вопрос Delfi сообщило, что на данный момент не готово комментировать эту информацию.

Ким Ки Дук (Kim Ki Duk) - всемирно известный режиссер и сценарист. Он родился 20 декабря 1960 года в Южной Корее. В начале 90-х Ким Ки Дук изучал изящные искусства в Париже, а в 1993 году получил награду Института сценаристов за лучший сценарий к фильму "Художник и преступник, приговоренный к смерти", передает ТАСС.

Ким Ки Дук стал лауреатом Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля - за ленту "Самаритянка". Также известен как автор фильмов "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох".

Последние годы деятельность Ким Ки Дука была тесно связана с Россией и Казахстаном. В прошлом году он был председателем жюри Московского международного кинофестиваля, а в этом представил на нем свою новую картину "Растворяться", снятую на русском языке в Казахстане, с местными актерами и на местные деньги. Продюсером стала исполнительница главной роли Динара Жумагалиева. За камерой стоял сам режиссер, он же выступил автором сценария и монтажером.

В ноябре 2019 года режиссер стал председателем жюри основного конкурса IV Сочинского международного кинофестиваля. В интервью ТАСС он сказал тогда, что съемки его нового фильма пройдут на территории России.