Театрам и кинотеатрам предписано сократить продажи билетов до середины января

Министерство культуры России поручило театрам, кинотеатрам, концертным залам и филармониям сократить число продаваемых билетов с 13 ноября по 15 января. Согласно приказу главы Минкульта Ольги Любимовой, заполняемость залов должна составлять не более 25% от общей вместимости.

"В случае реализации билетов до 13 ноября 2020 года на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно, в объеме, превышающем установленный объем заполняемости, прекратить дальнейшую реализацию билетов, а также обеспечить допуск посетителей на мероприятия по ранее приобретенным билетам", - говорится в приказе.

В пресс-службе Минкультуры РБК подтвердили, что даже если на спектакль уже проданы все билеты, зрители смогут на нем присутствовать.

Музеям и выставочным залам предписано приостановить проведение выставок, групповых экскурсий и других досуговых, зрелищных, культурных, просветительских мероприятий. На постоянных экспозициях нужно обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями не менее 1,5 - 2 метров и исключить встречные потоки.

Пункт об ограничении заполняемости театральных и кинозалов содержится и в указе мэра Москвы Сергея Собянина о дополнительных ограничениях в столице. В театральной среде это восприняли с неудовольствием. Гендиректор Большого театра Владимир Урин выразил мнение, что в таких условиях театры было бы "честнее закрыть".

"Каким образом сортировать людей - кого пускать, а кого не пускать в театр - мы не понимаем. У нас нет юридического основания людей в театр не пускать - у них куплены билеты", - сказал Урин РБК во вторник, до опубликования приказа Минкультуры. Большой театр уже распродал большую часть билетов на декабрь.

Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз отметил, что театрам будет непросто пережить период новых ограничений. "Какие-то билеты будут сдавать, какие-то спектакли будем отменять или заменять, может, будем пытаться увеличивать социальную дистанцию - раздвигать стулья", - рассказал он радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, театр будет попытается, не нарушая предписаний, "делать так, чтобы хоть в какой-то степени спектакли могли сохраниться". На ближайшие спектакли театра билеты распроданы. "Да, для нас это губительно - продавать половину билетов, меньше половины билетов, но нет выхода лучше. Власти делают все, что можно, я в этом смысле понимаю и разделяю это", - заключил Райхельгауз.