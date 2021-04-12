Фильм "Земля кочевников" стал триумфатором премии BAFTA

Британская академия кино- и телевизионных искусств (BAFTA) наградила лауреатов своей премии в основных номинациях. Как сообщает портал Deadline, лидерами по количеству номинаций (семь категорий) были "Земля кочевников" Хлои Чжао и подростковая драма "Рокс".

В результате "Земля кочевников" получила четыре статуэтки, одну из которых взяла Хлоя Чжао как лучший режиссер. Она стала второй женщиной-режиссером, победившей в этой номинации (первой была Кэтрин Бигелоу, снявшая военную драму "Повелитель бури").

Церемония вручения премии BAFTA-2021 проходила два дня. В первый, 10 апреля, объявили триумфаторов в технических номинациях. Награда за лучшие спецэффекты досталась "Доводу", за лучший дизайн костюмов, а также за лучший грим и прически - фильму "Ма Рейни: мать блюза". За лучший звук отметили картину "Звук металла", а за лучшую работу художника-постановщика - драму "Манк". Оператор "Земли кочевников" Джошуа Джеймс Ричардс победил в номинации "Лучшая операторская работа".

"Земля кочевников" обошла в номинации "Лучший фильм" такие ленты, как "Отец", "Мавританец", "Девушка, подающая надежды" и "Суд над чикагской семеркой". Режиссер картины Хлоя Чжао обошла таких соперников, как Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Шеннон Мерфи ("Молочные зубы"), Ли Айзек Чун ("Минари"), Ясмилу Жбанич ("Куда ты идешь, Аида?") и Сару Гаврон ("Рокс").

А сыгравшая в фильме главную роль Фрэнсис Макдорманд обошла Бакки Бакрай ("Рокс"), Раду Бланк ("40-летняя версия"), Ванессу Кирби ("Фрагменты женщины"), Вунми Моссаку ("Его дом") и Элфри Вудард ("Помилование").

Награда за лучшую мужскую роль досталась Энтони Хопкинсу за роль в фильме "Отец", его соперниками были Риз Ахмед ("Звук металла"), покойный Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"), Адарш Гурав ("Белый тигр"), Мадс Миккельсен ("Еще по одной") и Тахар Рахим ("Мавританец").

Награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана" вручили Юн Ё-джон за роль в фильме "Минари", ее соперницами были Нив Алгар ("Стойкая броня"), Косар Али ("Рокс"), Мария Бакалова ("Борат 2"), Доминик Фишбэк ("Иуда и черный мессия") и Эшли Мадекве (County Lines). Среди мужчин эта награда досталась Дэниэлу Калуе, сыгравшему в фильме "Иуда и черный мессия". Он обошел таких актеров, как Барри Кеоган ("Стойкая броня"), Алан С. Ким ("Минари"), Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами"), Кларк Питерс ("Пятеро одной крови") и Пол Раджи ("Звук металла").

Эмиральд Феннел получил награду за лучший оригинальный сценарий к фильму "Девушка, подающая надежды", обойдя такие ленты, как "Манк", "Суд над чикагской семеркой", "Еще по одной", "Рокс". "Девушка, подающая надежды" также была признана лучшим британским фильмом, а "Еще по одной" - лучшей картиной на иностранном языке.

Лучшим адаптированным сценарием был признан сценарий к фильму "Отец", обошедший в этой номинации в том числе и сценарий фильма "Земля кочевников". Лучшей анимационной лентой стал мультфильм Пита Доктера "Душа" о загробных странствиях джазового пианиста.