ВСЕ ФОТО Кадр из фильма "Родные"

START Кадр из сериала "Папик"

КиноПоиск HD Кадр из документального сериала "Уничтожьте всех дикарей"

Amediateka

Одной из главных онлайн-премьер недели в легальных онлайн-кинотеатрах стала жёсткая драма об узниках Гуантанамо "Мавританец". Вышедший спустя полтора месяца после российской кинопремьеры на платформах ivi, Okko и Megogo фильм, снова привлёк внимание звёздными именами Джоди Фостер и Бенедикта Камбербэтча. Это правдивая история человека, беспричинно обвинённого в организации терактов и на годы заключённого в самую секретную американскую тюрьму. Мавританец Мохаммед Ульд Слахи провёл в Гуантанамо 14 лет, подвергаясь "специальным методам допросов", и был выпущен без предъявления обвинений. Основой для сценария фильма, в частности, послужили дневники Слахи, написанные им в тюрьме и опубликованные ещё до освобождения. Роль безвинного узника исполнил французский актёр алжирского происхождения Тахар Рахим, чью актёрскую работу высоко оценили и критики, и зрители. Джоди Фостер получила за роль Нэнси Холандер "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль второго плана", а Тахар Рахим удостоился номинации той же престижной премии. Кафкианские ужасы и беспомощность человека перед карательной системой, переданные в фильме, рождают параллели не с одной только с американской историей и действительностью. Критик Антон Долин назвал фильм "прямолинейной выразительной драмой, разыгранной первоклассными артистами".

На платформе Start состоялась онлайн-премьера отечественного фильма "Родные" по сценарию Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова, авторов комедий "Горько!" и "Самый лучший день". Отец семейства, в исполнении Сергея Бурунова, обнаруживший у себя неизлечимое заболевание, решает воплотить свою мечту - поехать с семьёй на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Бурунов сыграл инфантильного и плохо воспитанного домашнего тирана, этакого архетипического отца русского семейства, остальные члены семьи тоже отражают узнаваемые отечественные типажи. Сам Сергей Бурунов назвал роль главы семейства в "Родных" одной из лучших своих работ в кино, которая позволила ему "найти ответы на все мучившие вопросы". Критики к актёрской работе Бурунова отнеслись уважительно, но к фильму в целом проявили сложное отношение. Так, Антон Долин в начале своей рецензии сразу обозначил, что фильм ему не понравился, но всё же отметил: "При этом фильм меня задел, раздражил, взволновал, не дал о себе забыть. С отечественными комедиями, да ещё и с претензией на мейнстримность, такого прежде не случалось". Разноречивыми оказались и зрительские оценки, хотя положительные отзывы пока преобладают.

В онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD" состоялась премьера австралийского криминального сериала "Безумие в Уэйкфилде". Действие психологического детектива разворачивается на фоне завораживающих пейзажей Австралии. Ник − медбрат психиатрической лечебницы, у которого случайно услышанная песня воскресила загнанные в дальний угол памяти воспоминания о мрачной тайне прошлого. В главной роли снялся британский актёр индийского происхождения Руди Дхармалингхам ("Стальная звезда", "Доктор Кто"). И драматические, и криминальные сериалы нередко закручивают сюжеты вокруг психиатрических лечебниц, − мрачный и одновременно волнительный мир разума за пределами нормы привлекает кинематографистов и зрителей. Сделать на этом материале нечто одновременно захватывающее и достоверное не так просто, но, судя по рейтингам и первым зрительским отзывам, создателям нового сериала вполне удалось провести исследование тонкой грани между психическим здоровьем и безумием, снабжённое детективным мотивом.

Второй сезон украинской комедийной мелодрамы "Папик" вышел на платформах MoreTV и "КиноПоиск HD". Первая часть многосерийной комедии про бывшего актёра, не желавшего скучно стареть, стала лучшим сериалом 2019 года на украинском телевидении. Впрочем, и у российского зрителя этот сериал, как и другая продукция студии "Квартал 95", получил достаточно высокие оценки. Комедийной завязки про погрязшего в долгах пенсионера, тратящего последние деньги на внешний лоск и вводящего в заблуждение молодую искательницу богатых "папиков", по идее должно было хватить только на один сезон. Но зрительская любовь требовала продолжения, и сценаристы напряглись, внеся в отношения неравной пары новые интриги. Кто-то из преданных зрителей усилия сценаристов оценил, кто-то, как это часто бывает с продолжениями такого рода проектов, счёл все новые коллизии надуманными и гораздо менее забавными.

От забавного перейдём к страшному: онлайн-премьера отечественного хоррора "Бывшая" состоялась на платформе ivi. По сюжету призрак неизвестной девушки с фотографии, которую Саша когда-то сам слепил в фоторедакторе и заслал в соцсети, чтобы покрасоваться перед друзьями, преследует его самого и Сашину невесту. Кроме повода побояться, фильм заодно доносит незатейливую мораль о необходимости думать заранее о том, как твои дела отзовутся в интернете. Киножурналисты отнеслись к фильму прохладно, но не агрессивно, признав, что все каноны жанра и приёмы, характерные для современного хоррора, в картине соблюдены. Даже слишком соблюдены: один из критиков сравнил "Бывшую" с американским фильмом ужасов класса "B", но сделанным в антураже московских улиц и подмосковной зелени. У такого вида кинопродукции есть свои поклонники, а российский ужастик получился как минимум не стыдным, и может быть рекомендован любителям мейнстримных хорроров, снятых с применением всех классических форм нагнетания.

Появились в онлайн-кинотеатрах на прошлой неделе и любопытные документальные проекты. На платформе Amediateka вышел мини-сериал, "Уничтожьте всех дикарей", сочетающий кадры хроники, докудраму и анимационные элементы. Этот проект посвящён теме колониализма и его влияния на современное общество. Сериал повествует о завоеваниях будущих колоний, формировании новой системы рабства и геноциде коренных народов. Автор проекта - гаитянский режиссёр Рауль Пек так высказался о важности своей работы: "Большая глава истории была рассказана с точки зрения евроцентризма, вот в чём дело. Если при этом упускается из виду первородный грех, коим был геноцид, то как всё остальное может быть достоверным?" После успеха первой ленты "Я вам не негр" HBO предоставила режиссёру карт-бланш на следующий фильм. И получилось не просто социально-политическое высказывание, как может показаться из описания, а интересный художественный проект с отличной картинкой и особо отмеченным критиками монтажом. Авторитетный Time назвал сериал "радикальным шедевром".

Документальный сериал "Это нападение! Крупнейшая кража картин в мире" − увлекательный рассказ о самом крупном в истории искусства ограблении, который вышел на платформе Netflix. Четырёхсерийный мини-сериал посвящён событиям 1990 года, когда двое мужчин в полицейской форме проникли в музей Бостона и украли полотна Вермеера, Рембрандта, Мане, Дега и других мастеров, которые до сих пор так и не были найдены. Это ограбление Музея Изабеллы Стюарт Гарднер превосходит по дерзости (и страховому ущербу в полмиллиарда долларов) многие знаменитые кражи произведений искусства. Расследование "ограбления века" с самого начала столкнулось с почти полным отсутствием улик, а версий у следователей было множество: от наличия сообщника среди сотрудников музея до участия в ограблении крупнейших мафиозных кланов. За 30 лет расследования история обросла множеством интереснейших деталей и неожиданных поворотов, которые и легли в основу нового документального проекта.

Фильм "Мужчина и женщина: Лучшие годы" многие поклонники французского кино уже успели посмотреть - картина вышла в 2019 году, - но цифровой релиз только недавно появился в российских онлайн-кинотеатрах. Герои культовой ленты 1966 года "Мужчина и женщина" (а также продолжения, снятого в 1986 г.) встречаются снова, когда им обоим уже под девяносто лет. Снял новый фильм всё тот же нестареющий Клод Лелуш. Героиня Анук Эме - Франсуаза, навещает в доме престарелых Антуана, которого, как и раньше, играет Жан-Луи Трентиньян, и они совершают вместе побег к местам любви и молодости. Критик Андрей Плахов писал о роли девяностолетнего Трентиньяна: "…временами даже страшно становится, когда он изображает симптомы деменции: играет ли актёр старость или старость играет его?" Детей Франсуазы, как и в 1966-м, играют Суад Амиду, ставшая известной актрисой, и Антуан Сир, ставший французским писателем, вот только обоим детям уже по 60 лет. Реакция на возвращение героев 60-х спустя 55 лет может быть самой разной, но многие из тех, для кого фильм 1966 года был важен, захотели непременно увидеть и новую работу Лелуша.

Новые поступления фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатры на сайте "Видеопункт"