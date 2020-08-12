Владимир Спиваков отказался от врученного ему Лукашенко ордена

Пресс-служба Президента России Орден Франциска Скорины, Белоруссия

wikipedia.org

Народный артист СССР, дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, врученного ему в 2014 году президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением", - объяснил музыкант в открытом письме, которое публикует "Новая газета".

"Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты", - пишет Спиваков. Артист отметил, что получил орден Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

"Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией. Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране", - заявил Спиваков.

Прославленный скрипач и дирижер стал первым крупным российским артистом, открыто выступившим в поддержку белорусских протестующих. Ранее ряд российских исполнителей - Леонид Агутин, Григорий Лепс, "Кар-Мэн", Стас Пьеха, Юлианна Караулова и другие - под давлением общественности отменили бесплатные концерты, которые анонсировались в Беларуси 8 августа - в "день тишины" перед выборами президента.

Сначала музыканты говорили, что просто хотят встретиться с поклонниками после длительного перерыва, вызванного коронавирусом, и не намерены заниматься агитацией. Но затем эстрадные звезды один за другим объявили, что концертов все-таки не будет. При этом только Леонид Агутин прямо объяснил отмену своего выступления "многочисленными и настоятельными просьбами" жителей Белоруссии. Другие артисты либо никак не прокомментировали свое решение, либо сослались на то, что коронавирус никуда не делся.