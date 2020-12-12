ВСЕ ФОТО Валентин Гафт

АГН Москва Валентин Гафт в роли председателя гаражного кооператива из фильма "Гараж" режиссера Эльдара Рязанова, 1979 год

Фото: Киноконцерн "Мосфильм" / YouTube.com Валентин Гафт в роли полковника Покровского из фильма "О бедном гусаре замолвите слово" режиссера Эльдара Рязанова, 1980 год

Фото: Киноконцерн "Мосфильм" / YouTube.com

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве в возрасте 85 лет, сообщила его супруга, народная артистка России Ольга Остроумова. По ее словам, причиной смерти стал инсульт, после которого Гафт долго восстанавливался, передает "Интерфакс".

Прощание с актером пройдет в театре "Современник" 15 декабря, сообщил радиостанции "Говорит Москва" худрук театра Виктор Рыжаков. По словам информированного источника ТАСС, Гафта похоронят 15 декабря на аллее деятелей культуры на Троекуровском кладбище.

В августе 2019 года Гафт перенес инсульт и находился на длительной реабилитации в лечебно-реабилитационном центре. В марте этого года Остроумова рассказала, что он все слышит и понимает, "разум у него соображает".

Валентин Иосифович Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ, служил в театрах имени Моссовета, Московском драматическом (ныне Театр на Малой Бронной), "Ленкоме", с 1969 - в "Современнике".

Фильмография Валентина Гафта начитывает десятки ролей. Нередко ему доставались роли кинозлодеев. В числе наиболее популярных его работ - роли в фильмах Эльдара Рязанова "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово", роль Сатанеева в "Чародеях", дворецкого Брассета в комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Гафт также снимался в таких фильмах, как "Семнадцать мгновений весны", "Гонки по вертикали", "Визит к Минотавру", "По главной улице с оркестром", "Забытая мелодия для флейты". В фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита" Гафт воплотил образ Воланда. Кроме того, актер был известен своими острыми эпиграммами.

Валентин Гафт удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, театральной премии К.С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства, премии "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12", премии имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству", "Звезды Театрала" в номинации "Легенда сцены".