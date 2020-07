Фото: christies.com Картина американского художника, представителя поп-арта Роя Лихтенштейна "Обнаженная с веселым рисунком" ("Nude with Joyous Painting") ушла с молотка на аукционе Christie's за 46,2 млн долларов

Картина американского художника, представителя поп-арта Роя Лихтенштейна "Обнаженная с веселым рисунком" ("Nude with Joyous Painting") ушла с молотка на аукционе Christie's за 46,2 млн долларов, передает ТАСС.

Аукцион, получивший название ONE: A Global Sale of the 20th Century, проходил в пятницу, 10 июля, одновременно на четырех площадках в Гонконге, Париже, Лондоне и Нью-Йорке, следует из данных Christie's. Новый аукцион проводился вместо планировавшегося на конец июня в Нью-Йорке аукциона произведений современного искусства, отмененного из-за пандемии коронавируса.

Как заявили в аукционном доме, решение проводить торги в новом формате, сразу на четырех площадках, "открывает возможности для участников по всему миру приобретать важные художественные работы".

Работа Лихтенштейна, выполненная в его традиционной технике точек и изображающая героиню одного из комиксов, была написана в 1994 году, за три года до смерти. Предварительная оценка полотна составляла 20-30 млн долларов.

Также среди лотов, проданных на этом аукционе, работа бельгийского сюрреалиста Рене Магритта "Триумфальная арка", которая обошлась покупателю в почти 22,5 млн долларов.

На этом аукционе нашла своего покупателя и работа испанца Пабло Пикассо "Алжирские женщины". "Версия F" 1955 года - одна из серии из 15 работ, созданных по мотивам картины "Алжирские женщины в своих покоях", написанной в 1834 году Эженом Делакруа (1798-1863) . Она ушла с молотка за 29,2 млн долларов.