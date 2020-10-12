Американский писатель Стивен Кинг дал оценку российскому сериалу "Эпидемия", вышедшему 7 октября на стриминговом сервисе Netflix под названием "К озеру" (To the Lake). Кинг назвал его "чертовски хорошим" и сравнил его со спагетти-вестернами, "только со снегом и зараженными чумой русскими убийцами".

Писатель также оценил "крутую кинематографию", но не понял, почему некоторые кадры сняты вверх ногами. "Четыре вещи, которые нужно знать: 1. Там чума. 2. Там много снега и холодно (Россия, тупица). 3. Все пьют водку. 4. Маленький спойлер: ребенок - заноза в заднице", - описал свои впечатления Кинг.

О том, что Netflix приобрел права на "Эпидемию", стало известно в начале сентября. Теперь, согласно титрам, это "оригинальный сериал" стриминговой платформы. Он вошел в топ-10 сериалов Netflix.

Продюсер проекта Валерий Федорович сообщил, что сериал переведут на 12 языков. В России премьера восьмисерийной "Эпидемии" состоялась в ноябре 2019 года на платформе Premier, большая часть контента которой доступна только по подписке.

В середине декабря вокруг сериала разразился скандал: пользователи заметили, что пятая серия, в которой был показан расстрел местных жителей силовиками, внезапно исчезла. В пресс-службе Premier объяснили, что сериал "концептуально разделили на две части", и пятая серия вошла во вторую часть, которую планировалось показать позже. Однако под напором подписчиков сервис вернул удаленную серию и не стал переносить показ остальных. При этом в начале пятой серии появилось сообщение диктора о том, что зачисткой мирного населения занимаются не силовики и военные, а "представители незаконных вооруженных формирований", которые выдают себя за силовиков.

"Медуза" со ссылкой на близкие к Минкультуры РФ и каналу ТНТ источники писала, что вернуть "Эпидемию" к показу помог бывший министр культуры Владимир Мединский, который провел "серьезные совещания" с главой "Газпром-Медиа" Дмитрием Чернышенко и уточнял, что случилось с сериалом. "Газпром-Медиа" и Мединский не подтвердили эту информацию. Мединский заявил, что задержки с показом носили "технический характер".

С 12 октября "Эпидемию" начнет показывать телеканал ТВ3. Сериал снят по роману Яны Вагнер "Вонгозеро" и рассказывает об охватившем Москву неизвестном смертельном вирусе. Столица в результате превращается в город мертвых, деньги обесцениваются, а выжившие вынуждены сражаться за еду и бензин. Главные герои пытаются спастись от эпидемии на необитаемом острове посреди Вонгозера в Карелии. В главных ролях - Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак.

"Эпидемия" стала первым российским проектом, включенным в основной конкурс международного фестиваляCanneSeries в Каннах в рамках международного рынка телевизионного и цифрового контента MIPTV. Полнометражный игровой фильм "Эпидемия. Вонгозеро" был представлен в основном конкурсе 41-го Московского международного кинофестиваля, но наград не получил. На портале "КиноПоиск" сериалу посвящено 17 отрицательных рецензий из 41.