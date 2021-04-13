В Минске на 72-м году жизни умер вокалист золотого состава "Песняров" Леонид Борткевич

Сергей Дроздов / wikimedia.org

В Минске скончался участник "золотого состава" ВИА "Песняры", заслуженный артист БССР Леонид Борткевич. Об этом сообщается на странице музыкального коллектива в Facebook.

Как рассказал "Комсомольской правде" близкий друг и коллега Борткевича Вадим Косенко, 71-летний музыкант четыре дня лежал в реанимации 3-ей больницы Минска. У него было больное сердце, он также страдал диабетом. Дата и место похорон артиста пока неизвестны.

Леонид Борткевич родился в Минске 25 мая 1949 года и уже в раннем детстве был солистом в хоре мальчиков Дворца пионеров, а затем - солистом хорового ансамбля "Юность" при консерватории. До этого окончил музыкальную школу по классу трубы.

Впоследствии Борткевич также окончил архитектурный техникум: кинотеатр "Октябрь" в Минске был спроектирован на основе его дипломной работы. Во время учебы в техникуме был солистом местного оркестра, в дальнейшем стал вокалистом вокально-инструментального ансамбля "Золотые яблоки", параллельно работая архитектором в "БелНИИгипросельстрой".

В 1970 году был приглашен в состав ВИА "Песняры", где исполнял такие песни, как "Александрина", "Белоруссия", "Олеся", "Березовый сок" и "Вероника". В 1979 году был удостоен звания заслуженного артиста БССР. В 1980 году Борткевич покинул группу, решив поступить в ГИТИС по специальности "режиссура", который впоследствии и окончил. В 1989 году с женой Ольгой Корбут и сыном Ричардом уехал в США, но впоследствии вернулся в Белоруссию. В 1999 году вновь стал солистом ВИА "Песняры" и пребывал в нем до самой смерти его руководителя Владимира Мулявина в 2003 году.

Предполагалось, что именно Борткевич возглавит ансамбль после кончины Мулявина, но Министерство культуры Белоруссии назначило руководителем "Песняров" Валерия Скорожонка. Сразу же после этого Борткевич вместе с несколькими участниками покинули ансамбль и стали выступать под названием "Песняры" под управлением Леонида Борткевича (под эгидой российского ООО "Песняры"). В 2008 году этот ансамбль распался. В феврале 2009 года Борткевич вместе с Анатолием Кашепаровым и Олегом Молчаном объединились в ансамбль "Песняры" под управлением Борткевича.