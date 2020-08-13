Певица Валентина Легкоступова попала в больницу в коме при странных обстоятельствах

Певица Валентина Легкоступова находится в больнице коме, ее состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщила на своей странице в Instagram дочь артистки Анетта Бриль. На рассказала, что сама отвезла мать и ее мужа Юрия Фирсова в наркологическую больницу 6 августа, они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. "Прошу заметить, моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, и мной в том числе, поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти", - сообщила дочь артистки.

По ее словам, Легкоступова с 6 по 7 августа вместе с мужем проходила терапию, но в ночь с 7 на 8 августа ее состояние ухудшилось, она впала в кому, и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее была черепно-мозговая травма. "Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК", - заключила Бриль.

По данным следствия, Легкоступова получила травму, ударившись головой после падения в ванной. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что 54-летняя артистка якобы употребляла алкоголь в течение нескольких дней, потеряла равновесие в ванной и ударилась головой. СМИ сообщили, что певица была госпитализирована с проломленной головой и гематомами по всему телу, однако дочь Легкоступовой эту информацию опровергла. Не нашла подтверждения и версия, согласно которой певицу избил ее муж Юрий Фирсов.

"Мне сложно в это поверить. Валентина очень избирательный человек, не бросающийся в омут с головой. Этот выбор был осознанным и конечно, он никакой не алкоголик, как сейчас его пытаются представить", - заявила "Комсомольской правде" подруга Легкоступовой, певица Ольга Сивакова.

По словам артистки, она общалась с Легкоступовой несколько дней назад и не заметила ничего необычного в ее поведении. "Она рассказывала, что счастлива, как никогда", - подчеркнула подруга певицы, добавив, что у той наблюдается полная непереносимость алкоголя. "Она никогда не пила, даже глоток шампанского не делала. Ей от одного запаха могло стать плохо. Вот такая особенность организма. Поэтому я совершенно точно могу сказать, что она не пила".

Валентина Легкоступова окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, в конце 80-х занимала призовые места на конкурсах молодых исполнителей. Наибольшую известность ей принесла песня "Ягода-малина".