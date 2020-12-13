В Москве на 77-м году жизни скончался диктор протокольных мероприятий президента РФ Евгений Хорошевцев, передает "Интерфакс".

"Евгений Александрович был народным артистом России, "голосом Кремля". Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что Хорошевцев был учеником Юрия Левитана. Как отметил пресс-секретарь, Путин уже выразил соболезнования родным и близким артиста.

Хорошевцев родился 23 июля 1944 года в Москве. С 1968 года он работал диктором на Всесоюзном радио, вместе с Юрием Левитаном вел праздничные демонстрации 1 мая и 7 ноября. В 2000 году Хорошевцев стал диктором протокольных мероприятий президента России. С 2007 года был диктором парадов Победы на Красной площади.