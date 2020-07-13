27-летний внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мертвым в американском городе Калабасасе, штат Калифорния, сообщает портал TMZ со ссылкой на менеджера его матери Лизы-Мари Пресли.

"Ее сердце разбито, она безутешна и опустошена, но пытается быть сильной ради своих 11-летних близнецов и дочери Райли. Она обожала этого мальчика, и он был любовью всей ее жизни", - заявил представитель Лизы-Марии Пресли Роджер Уайдиновски.

Как сообщили в правоохранительных органах, по предварительным данным, молодой человек покончил с собой. Причиной смерти могло быть огнестрельное ранение. Причины выясняются: как сообщается, Кио старался скрывать от общественности детали своей личной жизни.

Многие знакомые с внуком Элвиса Пресли отмечали его поразительное сходство с легендарным дедушкой. Известно, что Бенджамин Кио тоже занимался музыкой и в 2009 году заключил со звукозаписывающим лейблом контракт на $5 млн. Сестра Кио Райли также известна в США как актриса и модель.