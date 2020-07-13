Министерство культуры разрешило открыть кинотеатры с 13 июля

Министерство культуры разрешило кинотеатрам возобновить работу с сегодняшнего дня при условии, что власти региона дадут на это свое согласие. Соответствующий приказ подписала в понедельник глава Минкультуры Ольга Любимова.

Разрешение касается тех регионов, где ситуация с коронавирусом уже стабилизировалась, однако окончательное решение остается за местными властями. Кроме того, в приказе говорится о необходимости соблюдать предписания Роспотребнадзора о рассадке зрителей и других санитарных мерах.

Столичные власти анонсировали открытие кинотеатров с 1 августа. В этот же день в Москве разрешено открыться и театрам, хотя некоторые из них, например, Большой и Ленком, планируют начать сезон лишь с сентября.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, после возобновления работы кинотеатрам нужно будет рассаживать зрителей на полтора метра друг от друга, за исключением родственников и друзей. Все они должны быть в масках. Попкорн, чипсы и напитки пока будут продавать только через автоматы, пишет "Новая газета".

Сотрудников кинотеатров обязали носить защитные маски и перчатки и менять их каждые три часа. После каждого сеанса необходимо проветрить залы и продезинфицировать ручки кресел, поэтому интервалы между кинопоказами должны составлять не меньше получаса. Впускать зрителей в залы будут как минимум за 15 минут до начала сеанса. Выдавать 3D-очки посетителям будут вместе с дезинфицирующими салфетками.

Из-за коронавируса кинотеатры пока закрыты в большинстве российских регионов. В Орле скоро откроются кинотеатры под открытым небом, в Мурманске и Калининграде они уже заработали. Сеть "Каро" также анонсировала открытие автокинотеатров в Москве, Казани и Петербурге. Вернуться в привычные кинозалы зрители смогут только на третьем этапе снятия ограничений.

С 13 июля в столице разрешены экскурсии

В Москве с 13 июля можно проводить экскурсии на открытом воздухе и помещениях с соблюдением норм безопасности, сообщает в понедельник пресс-служба комитета по туризму столицы.

Там пояснили, что в Москве снимаются все ограничения в сфере предпринимательства и оказания услуг. Поэтому экскурсии разрешается проводить как на открытом воздухе, так и в зданиях и помещениях без использования посадочных мест в зрительных залах для посетителей, передает "Интерфакс".

Как отмечают в комитете, при проведении экскурсий необходимо соблюдать определенные требования и использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки), поддерживать социальную дистанцию в полтора метра. Организаторы экскурсионных программ должны обеспечить заполняемость помещений не более, чем на 50%.

В Москве для всех объектов туристской инфраструктуры - музеев, парков, объектов туристического интереса, а также гостиниц - действуют санитарные требования, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции.