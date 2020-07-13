Georges Biard / wikipedia.org Супруга американского актера Джона Траволты, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет

Georges Biard / wikipedia.org

Супруга американского актера Джона Траволты, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы. Об этом актер написал в Instagram.

"С тяжелым сердцем сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы", - сообщил Траволта. Он также поблагодарил врачей и других сотрудников медицинского центра, в котором она лечилась, и сообщил о намерении провести ближайшее время с детьми - дочерью Эллой и сыном Бенджамином. Старший сын пары Джетт трагически погиб в возрасте 16 лет в 2009 году. Причиной его смерти стал эпилептический припадок.

Келли Престон родилась 13 октября 1962 года и начала карьеру в сериалах. Одной из первых ее заметных ролей в большом кино стала роль Розанны в фильме "Кристина" по роману Стивена Кинга, а широкую известность в Голливуде ей принесла роль Марни Мейсон в комедии "Близнецы" с Дэнни Де Вито и Арнольдом Шварценеггером. В 1995 году Престон сыграла роль второго плана в фильме "От заката до рассвета", а в следующем году - в фильме "Джерри Магуайер" с Томом Крузом.