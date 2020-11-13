Кадр из фильма режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!"

Novoekino / youtube.com Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" о событиях 1962 года в Новочеркасске выдвинули на "Оскар"

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Картину режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинули на премию "Оскар". Об этом сообщил глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов, слова которого приводит ТАСС.

Фильмы, претендующие на получение награды Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", выдвигают сами страны, после этого академики сами выбирают картины-номинанты.

Фильм повествует о событиях 1962 года, когда были расстреляны рабочие Новочеркасского завода и горожане, поднявшие бунт из-за повышения цен на продукты. Эти события стали известны как "бунт в Новочеркасске" и "новочеркасский расстрел". Картина, главную роль в которой сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая, ранее получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля и была представлена на конкурсе "Кинотавр".

Это не первый фильм Кончаловского, который выдвинули на "Оскар". Так, в 2016 году в шорт-лист "Оскара" вошел другой фильм Кончаловского - "Рай", однако картина не вошла в число номинантов на премию.