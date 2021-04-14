Заслуженный артист России и телеведущий Олег Марусев умер на 77-м году жизни, сообщили РИА "Новости" в Гильдии актеров Союза кинематографистов России.

"Марусев скончался. Причины смерти пока неизвестны. По нашей информации, публичное прощание с телеведущим проводиться не будет", - приводит ТАСС комментарий пресс-службы Гильдии.

Олег Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Он проработал на телевидении 35 лет, преподавал в Высшей школе кино и телевидения "Останкино". Олег Марусев был ведущим передач "Под знаком зодиака", "Пойми меня", "С песней по жизни", "Концерт после концерта" и других. Он также снимался в сериале "Графиня де Монсоро", фильмах "Медная бабушка", "Очарование зла", работал в Театре Луны.