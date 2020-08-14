Солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков объявил, что в знак протеста против насилия над протестующими отказался от звания лауреата президентской премии.

"В свете всего произошедшего я отказываюсь носить звание трижды лауреата гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодежи. Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев", - написал оперный певец на странице в Facebook.

Также певец процитировал Библию: "Не будь побежден злом, но побеждай зло добром... (Римлянам, 12:21)" и приложил запись своего исполнения песни "Магутны Божа", которая считается неофициальным гимном Белоруссии.

Илья Сильчуков становился лауреатом гранд-премий Специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи в 2008, 2009, 2010 годах. Он также получил медаль Франциска Скорины и является лауреатом многочисленных международных премий, отмечает "Интерфакс".

12 августа дирижер и прославленный скрипач Владимир Спиваков объявил, что отказывается от ордена Франциска Скорины, который получил от Александра Лукашенко. "Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением, - объяснил музыкант в открытом письме. - Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты".

Артист отметил, что получил орден Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. "Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией. Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране", - заявил Спиваков.

Несколько лет назад музыкант уже выступал против насилия и кровопролития, которое, по его словам, может начаться в России. Однако тогда его упреки были адресованы не действующей власти, а оппозиции. Своим агитационным роликом 2012 года Спиваков поддержал выдвижение Владимира Путина на пост президента РФ. Спустя два года, в марте 2014 года, в числе других деятелей культуры России Спиваков подписал письмо Владимиру Путину в поддержку его политики в отношении Украины. В тот момент украинский Крым был присоединен к России.