Британский писатель Джон Ле Карре, подаривший миру "анти-Бонда", скончался на 90-м году жизни

German Embassy London / wikimedia.org Ле Карре умер 12 декабря в Корнуолле. Согласно заявлению семьи писателя, причиной смерти стала пневмония

Krimidoedel / wikimedia.org

Британский писатель, автор серии шпионских романов о майоре Смайли Джон ле Карре скончался в возрасте 89 лет после непродолжительной болезни, не связанной с коронавирусом, сообщил глава литературного агентства Curtis Brown Джонни Геллер.

Ле Карре умер 12 декабря в Корнуолле. Согласно заявлению семьи писателя, причиной смерти стала пневмония. Посвятив свою жизнь писательству после окончания карьеры разведчика, Ле Карре "продолжил определять эпоху холодной войны с помощью своего персонажа Джорджа Смайли и через свои сложные сюжеты и прекрасную прозу пролил суровый свет на несправедливость нашего мира", отметил Геллер.

Джон Ле Карре (настоящее имя Дэвид Джон Мур Корнуэлл) еще в студенческие годы начал сотрудничать с британской контрразведкой MI5, а впоследствии стал ее штатным сотрудником и работал под дипломатическим прикрытием в ФРГ. Будучи действующим офицером MI5, Корнуэлл начал писать под псевдонимом и дебютировал в 1961 году с книгой "Звонок мертвецу", положившей начало циклу романов о разведчике Джордже Смайли.

Писатель намеренно противопоставлял этого персонажа супершпиону Джеймсу Бонду, которого считал фальшивым. В отличие от придуманного Яном Флемингом героя, Смайли не обладает привлекательной внешностью и не пользуется популярностью у женщин - ему фактически открыто изменяет собственная жена. Однако за кажущейся невзрачностью скрывается острый ум и хитрость.

В 1964 году, после разоблачения двойного агента Кима Филби, передававшего информацию советской разведке, шпионская карьера Ле Карре прекратилась, и он сосредоточился на писательстве. Мировую известность ему принес третий роман "Шпион, пришедший с холода".

В числе других известных книг писателя - "Шпион, выйди вон", "Русский дом", "Ночной администратор", "Портной из Панамы". Всего за свою карьеру Ле Карре опубликовал 25 романов и том мемуаров "Голубиный туннель", многие его произведения были экранизированы.

Последняя книга писателя "Полевой агент" вышла в свет в октябре 2019 года. В ней Ле Карре возвращается к теме противостояния России и Запада и строит фантастическую теорию о причинах Brexit.