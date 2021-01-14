Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже памятника Аленке, внешний вид которой вызвал "большой общественный резонанс"

РАД Памятник был открыт в Нововоронеже (Воронежская область) 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. Спустя три дня местная администрация демонтировала арт-объект

Дмитрий Кашин / YouTube

Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже памятника Аленке, внешний вид которой вызвал "большой общественный резонанс", передает "Интерфакс".

"Продается уникальный предмет пространственно-изобразительного искусства "Арт-объект "Аленушка". Материал изготовления объекта: металл. Дата изготовления - 28 сентября 2020 года", - говорится в сообщении. Начальная цена лота составляет 1 млн рублей.

Торги пройдут 15 февраля в виде открытого английского аукциона. Шаг аукциона на повышение - 50 тыс. рублей. Сумма задатка - 100 тыс. рублей. Заявки на участие принимаются с 14 января по 11 февраля.

Памятник был открыт в Нововоронеже (Воронежская область) 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. По местной легенде, девушка Аленка пришла на Дон, нашла красивое место у небольшого ручья и позвала туда людей, и они основали селение.

Внешний вид металлической Аленки шокировал общественность из-за непропорционального тела, пристального взгляда и пугающего лица. Местные жители попросили убрать памятник. Спустя три дня местная администрация демонтировала арт-объект. В администрации заверили, что бюджетных средств на его создание потрачено не было: памятник был установлен на деньги общественной организации. При этом в администрацию поступило несколько десятков заявок о желании приобрести арт-объект.

Власти Нововоронежа уже приняли решение об установке нового памятника Аленке взамен демонтированного арт-объекта.

Накануне воронежский индивидуальный предприниматель Владимир Пилипенко, собственник памятника, сказал, что деньги от продажи направят на благотворительность. Часть из них может быть направлена на благоустройство детской площадки, отметил он.