Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже памятника Аленке, внешний вид которой вызвал "большой общественный резонанс"
РАД
Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже памятника Аленке, внешний вид которой вызвал "большой общественный резонанс" Памятник был открыт в Нововоронеже (Воронежская область) 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. Спустя три дня местная администрация демонтировала арт-объект
 
 
 
Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже памятника Аленке, внешний вид которой вызвал "большой общественный резонанс"
РАД
 
 
 
Памятник был открыт в Нововоронеже (Воронежская область) 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. Спустя три дня местная администрация демонтировала арт-объект
Дмитрий Кашин / YouTube

Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже памятника Аленке, внешний вид которой вызвал "большой общественный резонанс", передает "Интерфакс".

"Продается уникальный предмет пространственно-изобразительного искусства "Арт-объект "Аленушка". Материал изготовления объекта: металл. Дата изготовления - 28 сентября 2020 года", - говорится в сообщении. Начальная цена лота составляет 1 млн рублей.

Торги пройдут 15 февраля в виде открытого английского аукциона. Шаг аукциона на повышение - 50 тыс. рублей. Сумма задатка - 100 тыс. рублей. Заявки на участие принимаются с 14 января по 11 февраля.

Памятник был открыт в Нововоронеже (Воронежская область) 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. По местной легенде, девушка Аленка пришла на Дон, нашла красивое место у небольшого ручья и позвала туда людей, и они основали селение.

Внешний вид металлической Аленки шокировал общественность из-за непропорционального тела, пристального взгляда и пугающего лица. Местные жители попросили убрать памятник. Спустя три дня местная администрация демонтировала арт-объект. В администрации заверили, что бюджетных средств на его создание потрачено не было: памятник был установлен на деньги общественной организации. При этом в администрацию поступило несколько десятков заявок о желании приобрести арт-объект.

Власти Нововоронежа уже приняли решение об установке нового памятника Аленке взамен демонтированного арт-объекта.

Накануне воронежский индивидуальный предприниматель Владимир Пилипенко, собственник памятника, сказал, что деньги от продажи направят на благотворительность. Часть из них может быть направлена на благоустройство детской площадки, отметил он.