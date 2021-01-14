Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский умер на 72-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" его друг, артист Владимир Долинский. Причиной смерти Грачевского стал коронавирус.

Информацию подтвердила ТАСС супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская. Грачевский заразился коронавирусом 21 декабря, через неделю его госпитализировали в больницу N 52. 31 декабря Белоцерковская рассказала, что Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии и сообщила о переводе мужа в реанимацию.

9 января Telegram-канал Mash сообщил, что Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В тот же день Долинский заявил, что состояние больного стабилизировалось. Днем 14 января, по словам Долинского, Грачевский был в медикаментозном сне.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. Советский и российский кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства. С 2002 года художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш". Член Российской академии кинематографических искусств "Ника", заслуженный деятель искусств РФ (2000), лауреат премии Правительства РФ.