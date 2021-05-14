Noize MC, "Ногу свело!" и "Порнофильмы"потребовали прекратить отмены концертов неугодных артистов под надуманными предлогами

Pixabay.com По мнению артистов, прессинг лишает концертную индустрию возможности выжить после 2020 года, во время которого действовали жесткие ограничения

Pixabay.com

На сайте Change.org появилась петиция от имени российских музыкантов, требующих прекратить давление на них со стороны российской власти. Петиция адресована администрации президента России, ее авторами указаны рэпер Noize MC, группы "Ногу свело!", "Порнофильмы", "Рабфак", "Йорш" и "Аркадий Коц", а также музыканты Алексей Кортнев ("Несчастный случай"), Вася Обломов, Дмитрий Спирин ("Тараканы!") и Мария Любичева ("Барто").

Авторы обращения указывают на "сотни" примеров отмены концертов по всей стране в 2021 году по разным причинам: от пропаганды наркотиков и неуважения чувств верующих до коронавирусных ограничений. "Но никто не решается произнести вслух истинную причину: несогласие артистов с политической ситуацией в стране и их активную гражданскую позицию. На нас, посмевших высказать свое мнение, давят со всех сторон. Нас запугивают силовики, наши концерты превращают в полицейские рейды, чиновники на местах звонят в клубы и настоятельно рекомендуют с нами не связываться", - говорится в петиции музыкантов.

По мнению артистов, прессинг лишает концертную индустрию возможности выжить после 2020 года, во время которого действовали жесткие ограничения. Музыканты также замечают, что любой сорванный концерт - это недополученные бюджетом деньги. "Отменяя мероприятия, чиновники обкрадывают граждан своей страны. Лишают всех, кто трудится в концертной индустрии - от музыкантов до уборщиц, от промоутеров до охранников клубов, от арт-директоров до техников, от водителей до барменов - зарплат и средств к существованию", - заявляют авторы петиции. Они требуют прекратить их преследование за гражданскую позицию, а также перестать запугивать, угрожать штрафами и реальными сроками. Петицию на Change.org уже подписали более 2, 5 тысяч человек.

Напомним, выступления Noize MC в 2021 году срывали как минимум дважды. В феврале представители московского спортивного комплекса "ВТБ Арена" отказали ему в концерте на этой площадке из-за его позиции "по истории с Навальным и происходящему в Беларуси": ранее Noize MC высказывался в поддержку белорусских протестующих и участвовал в митингах из-за преследования политика Алексея Навального. В апреле музыкант рассказал, что представители ФСБ, МВД и администрации Оренбургской области сорвали его концерт в столице региона под предлогом коронавирусных ограничений.

Группа "Ногу Свело!" выпустила несколько песен о протестах в Белорусии и Хабаровске, а сам Макс Покровский требовал освобождения Алексея Навального. В октябре 2020 года была опубликована песня-марш "Молчание ягнят". Клип содержит видеохронику протестов и их подавления на улицах белорусской столицы после августовских президентских выборов, которые выиграл, по официальным данным, Александр Лукашенко. Кроме того, в клипе использована хроника протестов в Санкт-Петербурге и Москве.

После этого, в середине апреля, группа объявила о переносе тура группы по России на осень. По словам Покровского, организаторов концертов в регионах "вызвали в какие-то важные кабинеты" и сказали, что выступления "Ногу свело!" состояться не должны, а в противном случае "площадки под тем или иным предлогом закроют". Группа также должна была выступать на концерте "Музыка Победы" 9 мая в Екатеринбурге, но договор с "Ногу свело!" по неизвестным причинам расторгли.

Группе "Порнофильмы" в марте отказали предоставить площадку для выступления в Челябинске. Вероятной причиной стало письмо из полиции и последовавшая за ним проверка прокуратуры. В обращении МВД говорилось, что тексты песен "Порнофильмов" "содержат нецензурную брань, информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, призывы к употреблению наркотиков, отрицание семейных ценностей, неуважение к родителям".