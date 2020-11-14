Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался утром 14 ноября в возрасте 85 лет, сообщил "Интерфаксу" его официальный представитель и друг Артур Согомонян. По его словам, у актера остановилось сердце. Причиной смерти он назвал возраст и болезни актера.

В апреле 2018 года Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных клиник с инфарктом и находился в коме. После он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. В 2019 году у Джигарханяна произошло обострение сахарного диабета, тяжелую форму которого ему диагностировали 16 лет назад.

Прощание с артистом пройдет 17 ноября в Московском драматическом театре имени Армена Джигарханяна, сообщает "Москва 24".