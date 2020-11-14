Армен Джигарханян Армен Джигарханян в роли штабс-капитана Овечкина из фильма "Новые приключения неуловимых", 1968 год
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Армен Джигарханян
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей "Москва"
 
 
 
Армен Джигарханян в роли штабс-капитана Овечкина из фильма "Новые приключения неуловимых", 1968 год
Фото: Киноконцерн "Мосфильм" / YouTube.com
 
 
 
Армен Джигарханян в роли главаря банды "Черная кошка" Карпа из фильма "Место встречи изменить нельзя", 1979 год
Фото: Odesa Film Studio / YouTube.com

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался утром 14 ноября в возрасте 85 лет, сообщил "Интерфаксу" его официальный представитель и друг Артур Согомонян. По его словам, у актера остановилось сердце. Причиной смерти он назвал возраст и болезни актера.

В апреле 2018 года Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных клиник с инфарктом и находился в коме. После он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. В 2019 году у Джигарханяна произошло обострение сахарного диабета, тяжелую форму которого ему диагностировали 16 лет назад.

Прощание с артистом пройдет 17 ноября в Московском драматическом театре имени Армена Джигарханяна, сообщает "Москва 24".