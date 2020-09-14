Музыкант Антон Беляев, чья группа Therr Maitz стала хедлайнером фестиваля традиционных семейных ценностей "Скрепа" в Екатеринбурге, публично поддержал представителей ЛГБТ-сообщества со сцены мероприятия. Видео с концерта музыкант опубликовал 13 сентября в своем Instagram.

"Среди моих знакомых достаточно представителей ЛГБТ-прайда, и многие из них повлияли на мою жизнь: одни помогали мне в трудных ситуациях, другие повлияли на мое мировоззрение, и я им за это благодарен, не больше и не меньше, чем всем остальным людям, что я встречал. У каждого своя история и вы можете относиться к меньшинствам как угодно, но чего точно не стоит делать, так это бить и унижать человека только за то, что он любит не то, что любите вы, и хочет жить и чувствовать по-другому. Иногда это сложно, но найдите в себе силы. Пускай это станет традицией", - написал Беляев.

Ранее многие поклонники коллектива возмутились в соцсетях, что Therr Maitz согласились участвовать в фестивале "Скрепа", заявив, что это мероприятие было организовано радикальным "православным" движением "Сорок сороков" специально в противовес уральской "Неделе гордости" Ural Pride Week - проекту екатеринбургского Ресурсного центра ЛГБТ, сообщает издание It's My City. Беляев объяснил, что не знал о характере фестиваля "Скрепы" и его организаторах. По его словам, группу приглашали выступить на Дне семьи.

Глава движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин заявил, что лидер Therr Maitz, поддержав ЛГБТ, поступил как "женщины с пониженной социальной ответственностью". "Наш фестиваль был вне политики и вне различных оценочных суждений. Данный фестиваль никакой борьбы (с ЛГБТ) не подразумевал, там и слова такого не было... Мы планировали избежать различных политических заявлений на нем, потому что он посвящен семье, семейным отношениям, семейным скрепам. Поэтому то, что сделал господин Беляев - просто непорядочно с его стороны - взять деньги за выступление и привнести на семейный фестиваль, где много детей и женщин, политическую составляющую", - сказал он в комментарии "Открытым медиа".

11 сентября журналисты нескольких изданий опубликовали официальное обращение в МВД и прокуратуру, в котором пожаловались на самоуправство "казаков", патрулировавших центр Екатеринбурга в поисках ЛГБТ-активистов. Ни одного представителя ЛГБТ "казаки" так и не нашли, однако несколько раз приставали к молодым людям с разноцветными волосами и серьгами в ушах. Активность неизвестных в казачьей форме оказалась связанной с упомянутой Ural Pride Week.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что это были "обеспокоенные родители", которые не нарушали закон. Журналисты отметили, что подобные слова поддержки фактически "развязывают нарушителям руки". В ГУ МВД по Свердловской области заявили, что казаки, в том числе реестровые, не имеют права задерживать и останавливать прохожих из-за внешнего вида. Представители Оренбургского и Уральского казачества осудили поведение неизвестных и заявили, что казачьи дружины могут действовать только совместно с полицией.