Картина новосибирского художника, идеолога "Монстраций" Артема Лоскутова "Беларусь", выполненная в технике "дубинописи" и представляющая собой белое полотно с кроваво-красными полосами, ушла с молотка за 3 миллиона рублей анонимному покупателю. Половину суммы художник пообещал отправить белорусам. Стартовая цена составляла 1 рубль.

Картина напоминает бело-красно-белый флаг независимой Беларуси в 1991-1995 годах, который стал символом оппозиции в стране. Технику "дубинопись" Лоскутов придумал в 2019 году: художник несколько раз ударяет по холсту резиновой дубинкой с нанесенной на нее краской. Первая работа в этой технике была создана в августе 2019 года после разгона протестов против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Лоскутов решил написать картину по следам событий в Беларуси, "глядя на беспрецедентное насилие белорусских силовиков по отношению к своим гражданам". "Половину денег я отправлю пострадавшим от избиений. Белорусы объявили сбор, хотелось бы поддержать их не только символами и творчеством, но и деньгами", - сообщил художник "Подъёму". Сумма в 3 млн рублей для картин Лоскутова серии "дубинопись" является рекордной.