Российские кинотеатры собрали за время новогодних праздников более 3 млрд рублей

Moscow-Live / Тихонов Михаил

Российские кинотеатры с 1 по 10 января заработали 3,3 млрд рублей, что на 21% меньше кассовых сборов кинотеатров за новогодние каникулы прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры РФ.

На сеансы было продано 11 миллионов билетов, что на 27% меньше прошлогоднего показателя. В 2020 году кассовые сборы российских кинотеатров за новогодние праздники, как сообщали в Фонде кино, составили 4,1 млрд рублей, на сеансах побывали 14,8 млн человек.

По итогам новогодних праздников почти каждый второй билет в кино (48,7%) был продан на сеанс семейного фэнтези "Последний богатырь: Корень зла". За 10 дней праздников картину посмотрели более 5 млн зрителей, а кассовые сборы составили 1,6 млрд рублей, что составляет треть сборов за новогодний уикенд.

Второе место по сборам на новогодних каникулах занял фильм-катастрофа "Огонь" режиссера Алексея Нужного. Картину посмотрели более 1,6 млн зрителей, кассовые сборы составили 491,5 млн рублей.

Почти каждый второй посетитель кинотеатров (49%) пришел в кино в новогодние праздники впервые с момента возобновления кинопоказа, доля семейной аудитории на сеансах составила 53%.

"В среднем просмотренные в новогодние праздники фильмы получили у зрителей достаточно высокую оценку: 55% будут рекомендовать их к просмотру своим близким и друзьям. Почти каждый второй посетитель кинотеатров (49%) пришел в кино в новогодние праздники впервые с момента возобновления кинопоказа, доля семейной аудитории на сеансах составила 53%", - сказали ТАСС в министерстве культуры.

Как ранее отметила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, несмотря на снижение максимальной заполняемости залов во многих регионах до 25%, у граждан "вернулась традиция, вернулась привычка ходить в кино".

Между тем в Петербурге отметили, что посещаемость кинотеатров в новогодние праздники упала на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "На праздниках выступили плохо, даже по сравнению с Москвой и со всей страной в среднем. Это средний показатель по Петербургу, так как в отдельных кинотеатрах результаты были хорошие", - сказал глава ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин "Невским новостям".

Он предположил, что петербуржцы теряют интерес к кино по нескольким причинам. Но, в любом случае, такая низкая посещаемость стала неожиданностью. "Мы не понимаем причины, потому что уровень ограничений был сопоставим с Москвой. В Петербурге ожидали ситуацию лучше, потому что театры, музеи были закрыты до 7 и 11 числа. Казалось бы, куда еще народу идти, - размышляет Олег Березин. - Видимо, запрет на работу фуд-кортов, общепита наложил свой отпечаток. Люди меньше пошли в торговые центры, а соответственно и в кинотеатры. Потому что Петербург очень зависит от рынка торговых центров. У нас самая большая доля кинотеатров расположена в торговых центрах".

Еще одна возможная причина - репертуар самих кинотеатров. Фильмы, которые были в прокате во время каникул, были ориентированы либо на детей, либо на взрослых старше 35 лет. В результате молодежи просто нечего было смотреть на больших экранах, а потому и желания идти туда не возникало, полагает Олег Березин.

Также на спрос оказали влияние и действующие в период пандемии коронавируса санитарные ограничения, относящиеся непосредственно к кинозалам. "Народа в праздники было много. И видно было, что народ хочет отдыхать. В некоторые дни мы чувствовали влияние 25 % по заполняемости зала, особенно на дневных сеансах, куда шли родители с детьми. Билетов не хватало. Но вечером все стихало, видимо, зрителю нечего было предложить", - рассказал глава ассоциации владельцев кинозалов.

Часть кинотеатров решили поднять цены на билеты, чтобы хоть как-то отбить потери в прибыли из-за коронавирусных ограничений. Но Олег Березин считает, что резкое подорожание билетов не отпугнуло зрителей. По его словам, цена билетов в кинотеатрах не увеличивалась последние 10 лет, да еще и последние полгода кинозалы стояли закрытыми на фоне пандемии коронавируса.

"Это не лучший тренд, потому что приводит к обесцениванию услуги в глазах потребителя. Лишает кинотеатры инвестиционного потенциала. Они не получают деньги на развитие", - сказал он.

Специалист подчеркнул, что тотального повышения цен на билеты не было. Поэтому он считает, что изменение цены на сто рублей не стало бы основным ключом потери интереса к кинозалам. "Билет, который стоил 300 рублей, стал стоить 400. Это не те деньги, которые влияют на принятие решения. Поэтому мы не считаем, что падение зрительского потока с этим связано. Потому что есть статистика с другими городами, где тоже повышались цены, но посещаемость не упала", - заключил он.