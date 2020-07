banksy / Instagram Бэнкси в защитном костюме разрисовал вагоны подземки "коронавирусными" крысами

banksy / Instagram

Британский уличный художник Бэнкси, переодевшись в форму дезинфектора, нарисовал в лондонском метро граффити на тему пандемии коронавируса, напомнив о необходимости соблюдать дистанцию и носить защитные маски. Бэнкси нарисовал в вагонах несколько своих фирменных крыс: одна из них чихает, несколько других используют маски как парашюты, еще одна держит в лапах мыло.

Видео росписи художник разместил в своем Instagram. На стене станции он написал "Я изолирован" (I get lockdown), а на двери поезда - "Но я поднимаюсь снова" (But I get up again). Видео подписано "If you don't mask - you don't get" ("Если у тебя нет маски, ты не можешь войти").

Как сообщает портал RTE, впоследствии граффити были удалены в соответствии с политикой общественного транспорта Лондона. Тем не менее представитель корпорации Transport of London предложил художнику повторить свою работу в более подходящем для этого месте. "Мы ценим его желание напомнить всем о необходимости ношения масок", - добавили в корпорации, заявив, что большинство пользующихся общественным транспортом строго соблюдает санитарные нормы.

В мае этого года Бэнкси создал работу под названием "Game Changer" (Правила игры изменились), которая была выставлена в коридоре больницы Саутгемптона. На ней изображен мальчик, одетый в комбинезон и играющий с фигуркой медсестры-супергероя в маске и белом фартуке с красным крестом. Рука ее поднята так, словно она летит, а за ней развевается плащ, при этом на заднем плане видны фигурки Бэтмена и Человека-паука, выброшенные в мусорное ведро.

"Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного осветлит это место, даже если оно только черно-белое", - написал Бэнкси в записке для работников больницы. После отмены карантинных мер работа будет выставлена на всеобщее обозрение, а затем продана с аукциона. Деньги пойдут в благотворительные организации Национальной службы здравоохранения Великобритании.