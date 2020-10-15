Dexter on Showtime / Facebook Сериал "Декстер" о работающем в полиции серийном убийце вернется на экраны спустя 8 лет

Dexter on Showtime / Facebook

Американский телеканал Showtime снимет девятый сезон популярного криминального сериала "Декстер", выходившего с 2006-й по 2013 год. Съемки стартуют в январе 2021 года, а премьера нового сезона запланирована на сентябрь, сообщает The Hollywood Reporter. На данный момент Showtime заказал первый из десяти эпизодов.

Серийного убийцу Декстера по-прежнему будет играть Майкл Си Холл, а шоураннером станет Клайд Филлипс, который работал над первыми четырьмя сезонами. Под его руководством шоу получило три номинации на "Эмми" и четыре номинации на премию Гильдии сценаристов США.

Глава Showtime Гэри Левин говорил, что телеканал был готов вернуться к перезапуску "Декстера" только в том случае, если создателям сериала удастся реализовать "достойный" творческий подход. Предыдущий глава Дэвид Невинс тоже говорил, что сериал перезапустят, только если он будет "ощущаться как новое шоу".

Сериал "Декстер" рассказывает историю обаятельного маньяка, который работает экспертом по брызгам крови в полицейском управлении Майами и утоляет жажду убийств охотой на преступников. Он пользовался огромной популярностью, несмотря на обилие жестокости и насилия.

С его популярностью также было связано как минимум несколько настоящих убийств: в 2008 году канадец Марк Твитчел убил мужчину в попытке воспроизвести сюжетную линию телесериала, а в 2010 году в суде оказался 17-летний Эндрю Конли, которого обвинили в убийстве младшего брата. Позднее на допросах Эндрю заявил, что находился под впечатлением от "Декстера".

Решение продлить шоу может быть обусловлено негативным отношением фанатов к его концовке. Последняя его серия на IMDb имеет рейтинг всего 4,6 балла, в то время как у большинства других эпизодов он больше 8. Сериал часто попадает в списки популярных шоу с самыми разочаровывающими концовками.