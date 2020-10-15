В московский Театр на Таганке пришлось вызывать полицию и Росгвардию из-за женщины, которая отказывалась надеть маску перед началом спектакля

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Учреждениям культуры за нарушение масочного режима посетителями грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до трех месяцев

Pixabay.com

В московский Театр на Таганке пришлось вызывать полицию и Росгвардию из-за женщины, которая отказывалась надеть маску перед началом спектакля "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". При этом маска на ней была, но она категорически отказывалась полностью прикрыть ею органы дыхания.

Уговорить строптивую зрительницу пытались не только другие посетители, но даже директор театра и режиссер постановки. "По технике безопасности, театр не имеем права начинать спектакль, пока все зрители не наденут средства индивидуальной защиты. Таким образом, начало спектакля было задержано на час, а зрителя попросили покинуть зал", - рассказали РБК в театре.

Учреждениям культуры за нарушение масочного режима посетителями грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Судя по видеокадрам, которые публикует Baza, женщина стала доказывать, что надела маску, а также требовала показать документ, на основании которого ей нельзя находиться в помещении. Кроме того, она грозила написать заявление на директора театра и одну из зрительниц, которая облила ее водой, сообщает телеканал "360".

В итоге полиции пришлось применить силу и вывести женщину, на что другие зрители отреагировали бурной овацией. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в отношении упрямой театралки будет составлен протокол об административном правонарушении, ей грозит штраф.

В театре же выразили надежду, что до привлечения женщины к ответственности дело не дойдет. "Надеюсь, мы сможем договориться, чтобы не доводить до этого", - сказала "360" глава пресс-службы театра Ксения Софронова. Однако и возвращать деньги на билет ей пока не намерены - "она же отказалась от просмотра и отказалась соблюдать правила Роспотребнадзора".

"Сейчас существуют определенные правила, они везде прописаны, - в том числе ношение маски во время всего пребывания в театре. За несоблюдение правил театр несет ответственность. Получается, мы не могли начать спектакль", - подчеркнула Софронова.