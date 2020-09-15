Арбитражный суд подтвердил запрет на российский прокат четырех частей кинопроекта "Дау"

Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании "Феномен Филмз", просившей обязать Минкультуры выдать прокатные удостоверения фильмам проекта "Дау", режиссера Ильи Хржановского. Об этом рассказала представитель проекта в России Дарья Виолина, слова которой приводит "Интерфакс".

"Сегодня Арбитражный суд Москвы озвучил только результативную часть своего решения. Мотивировочную часть своего решения суд обещал озвучить позднее. Поэтому причины отказа нам неизвестны", - сказала Виолина. Она добавила, что "Феномен Филмз" будет обжаловать решение суда.

В ноябре прошлого года Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем частям кинопроекта в связи с тем, что они содержат "материалы, пропагандирующие порнографию". Прокатное удостоверение не выдано фильмам "ДАУ. Наташа", "ДАУ. Новый человек", "ДАУ. Нора Сын", "ДАУ. Саша Валера".

Кинокритик Антон Долин отмечал, что проект "Дау" исследует сложные взаимоотношения постсоветского человека с тоталитарным наследием СССР и зависимостью от него, одновременно представляя собой некую параллельную реальность, существующую сразу в нескольких эпохах. Единственной профессиональной актрисой была Радмила Щеголева, исполнившая роль Коры Ландау (в фильме - Нора). Льва Дау сыграл дирижер Теодор Курентзис, их сына - музыкант и певец Николай Воронов, а академика Капицу (в фильме - Крупица) - театральный режиссер Анатолий Васильев.

При этом многие из персонажей "Дау" появляются в кадре неглиже или полностью обнаженными. В фильмах не только много обнаженных сцен, но и сцен насилия - директор института принуждает к сексу секретаршу, сотрудник органов госбезопасности насилует сотрудницу института бутылкой и т.д.

В запрещенном Минкультом фильме "Дау. Саша Валера" речь идет о гомосексуальном романе двух сотрудников института - Валеры и Саши. В нем есть откровенные сцены секса, непрекращающийся мат, а в фильме "Дау. Нора Сын" рассказана история соблазнения сына Ландау домработницей и матерью.

Позже режиссер обратился с открытым письмом к руководству Минкультуры РФ с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам кинопроекта. В письме режиссер отметил, что считает несправедливым отказ в выдаче прокатного удостоверения четырем частям картины. Однако Минкультуры не нашло обоснований в пересмотре своего решения. В феврале 2020 года "Феномен Филмз" подала иск к Минкульту с намерением опротестовать решения об отказе в прокате четырех фильмов проекта. Все фильмы проекта доступны онлайн с апреля.