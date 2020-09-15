Союзмультфильм / ВКонтакте По мнению генерального продюсера студии "Союзмультфильм" Юлии Осетинской, новый образ Волка в продолжении "Ну, погоди!" сохранил узнаваемость и хулиганское обаяние, но "с поправкой на современные реалии"

Союзмультфильм / ВКонтакте

Один из создателей мультипликационного фильма "Ну, погоди!", сценарист Феликс Кандель (Камов) раскритиковал новый вид героев и концепцию продолжения мультсериала. В беседе с изданием "Подъём" он предложил "Союзмультфильму" создать своих персонажей и заявил о "кабальности" договора, который им предлагают в обмен на права.

"Я не понимаю этого, по-моему, это чудовищно. С самого первого сценария, который, кстати, у меня есть, были заложены образы Волка, Зайца и другие образы. Это наше, это мы втроём придумали и название, и героев. Оставьте это, придумайте своих персонажей и играйте с ними сколько хотите", - заявил Кандель, пояснив, что к работе над продолжением не был привлечен никто из ранее работавших над мультфильмом.

"И кроме всего прочего они решили от нас откупиться какой-то крохотной суммой: от меня, от Курляндского, от сына Хайта... Забирают все права навечно. Ту сумму, которую они мне предлагают, я бы им заплатил из своих денег, только чтобы они не делали ничего. Мы отказываемся подписывать договор этот: он абсолютно кабальный и унизительный", - заявил он.

Кандель также оценил обновленные мультипликационные истории "Простоквашино", отметив, что некоторые шутки оттуда больше подходят Петросяну "для его комиков". Кандель приобрел известность как сценарист мультфильмов, в особенности первых семи выпусков "Ну, погоди!" (с Александром Курляндским и Аркадием Хайтом). Он также работал редактором киножурнала "Фитиль" (1965-1967), выступая под псевдонимом Феликс Камов.

По мнению генерального продюсера студии "Союзмультфильм" Юлии Осетинской, новый образ Волка в продолжении "Ну, погоди!" сохранил узнаваемость и хулиганское обаяние, но "с поправкой на современные реалии" - он поменял гардероб и отказался от сигарет. Озвучивать Волка будет Гарик Харламов. Кто займётся озвучиванием Зайца и как он будет выглядеть, киностудия пока не сообщает. Известно, что новые серии выйдут уже зимой 2020 года.

Над новым мультсериалом студия начала работать с начала 2020 года. Первую серию планировали показать ещё в конце лета, но в итоге её перенесли. По замыслу создателей, мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра. Он выполнен с использованием компьютерной графики в технике 3D. В первый сезон войдут 26 эпизодов, всего компания планирует отснять 52 серии.

Ранее подобный скандал произошел с продолжением мультипликационных историй о Простоквашино: писатель Эдуард Успенский не поддержал выпуск продолжения и даже жаловался президенту РФ Владимиру Путину, что "Союзмультфильм" снимает новые серии без согласия автора. На предпоказ первой серии "Возвращения в Простоквашино" Успенского не пригласили.

Писатель намеревался подать в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав, но незадолго до смерти Успенского стороны пришли к соглашению. По условиям этого соглашения Успенский предоставил "Союзмультфильму" право на использование оригинальных сценариев мультфильмов "Трое из Простоквашино, "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино", десяти не экранизированных на тот момент литературных историй из цикла "Простоквашино", а также исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями популярных героев и наименованием "Простоквашино". Студия же обязалась выплачивать Успенскому роялти. 14 августа 2018 года Эдуард Успенский скончался в возрасте 80 лет после долгой борьбы с раком.