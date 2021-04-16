Группа "Ногу свело!" отменила концерты в Сибири из-за давления на организаторов

Generuniverse / wikimedia.org Фронтмен музыкальной группы "Ногу свело!" Макс Покровский рассказал об отмене гастрольного тура по Сибири из-за давления на организаторов

Стоп-кадр видео Nogu Sveló! / Youtube.com

Фронтмен музыкальной группы "Ногу свело!" Макс Покровский рассказал об отмене гастрольного тура по Сибири из-за давления на организаторов. Об этом музыкант написал в своем блоге в Instagram.

"В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт "Ногу свело!" состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет", - сообщил он.

По словам артиста, "всем понятно, откуда ноги растут". При этом музыкант подчеркнул, что билеты на концерты продавались отлично, но "тяжелые времена продолжаются".

Ранее группа выпустила несколько песен о протестах в Белорусии и Хабаровске, а сам Макс Покровский требовал освобождения оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в ИК-2 в Покрове Владимирской области.

В октябре 2020 года была опубликована песня-марш "Молчание ягнят". Клип содержит видеохронику протестов и их подавления на улицах белорусской столицы после августовских президентских выборов, которые выиграл, по официальным данным, Александр Лукашенко. Кроме того, в клипе использована хроника протестов в Санкт-Петербурге и Москве.

"Нашей кровью тротуары мыли. Нам в сердца прикладами стучали. Мы слова любви давно забыли. Потому что столько лет молчали. Но мы вернемся. Но мы вернемся вместе с летом. Но мы зажжемся. Но зажжемся новым светом", - говорится в тексте песни.

Музыканты называли эту работу "ответом на несправедливость, которая царит не только в Белоруссии, но и во всем мире".

"Адские события происходят быстрее, чем мы успеваем выпускать свои песни. Горящий дневник времени потрясает своей интенсивностью. "Золотое время" стало своеобразным пророчеством - идея песни пришла незадолго до объявления мировой пандемии. Когда создавалась композиция "З******!", мы уже знали про то, что происходит в Беларуси и Хабаровске, но еще не знали про отравление Навального. Во время подготовки клипа "Молчание ягнят" уже все это было известно, но за несколько дней до релиза узнали о трагедии с нижегородской журналисткой Ириной Славиной и ситуации на Камчатке. Драматические события разворачивались и продолжают разворачиваться на наших глазах, затмевая процесс создания. И наши песни - это наш ответ, наш способ это проанализировать и пережить", - рассказал "Фонтанке" лидер "Ногу свело!" Макс Покровский.