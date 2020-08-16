В Москве на 79-м году жизни умер актер, депутат Мосгордумы и последний министр культуры СССР Николай Губенко. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, сообщает "Интерфакс".

Причина смерти актера не уточняется. Ранее сообщалось, что Губенко и его жена болели коронавирусом.

Николай Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе. Его отец погиб на фронте, мать казнили нацисты за отказ сотрудничать, поэтому Губенко воспитывался в детдоме.

В 1958 году он начал играть в местном театре юного зрителя, а затем поступил во ВГИК. В 1964 году Губенко зачислили в труппу Театра на Таганке, который он возглавил в 1987 году.

Он был последним министром культуры СССР с ноября 1989 года. После возвращения режиссера Юрия Любимова в Москву в 1993 году произошел конфликт в труппе театра, после чего создается новый театр "Содружество актеров Таганки".

Губенко с 1995 года был депутатом Госдумы РФ, с 2005 года - Мосгордумы. Пытался внести поправку в Конституцию России о восстановлении СССР, которая была отклонена.

Губенко часто снимался в кино. Многим стал известен, озвучивая в 1980-х годах Владимира Ленина в документальном фильме о его жизни.