Рэпер Канье Уэст включился в президентскую гонку в последний момент

Bex Walton / wikimedia.org В то же время до сих пор нет ясности, будет ли Уэст действительно участвовать в президентской гонке

Ian T. McFarland / wikimedia.org

Рэп-исполнитель Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте местного избиркома.

15 июля было крайним сроком подачи необходимых документов для регистрации независимым кандидатом в Оклахоме. Уэст успел подать требуемые документы и уплатить регистрационный сбор в размере 35 тысяч долларов. Согласно информации на сайте избиркома, рэпер указал, что будет представлять партию BDY (Birthday Party, что можно перевести и как "Партия дня рождения", и как "Вечеринка по случаю дня рождения").

Таким образом, как минимум в Оклахоме фамилия исполнителя появится в избирательном бюллетене. По данным агентства Associated Press, в этом штате независимыми кандидатами также зарегистрировались пианистка Джейд Симмонс и бизнесмен Брок Пирс.

В то же время до сих пор нет ясности, будет ли Уэст действительно участвовать в президентской гонке. В среду интернет-портал Intelligencer, который является приложением к журналу "Нью-Йорк", утверждал, что рэпер уже отказался от планов баллотироваться на пост главы государства. А онлайн-издание TMZ на прошлой неделе сообщило, что заявление рэпера о готовности побороться на выборах было вызвано обострением биполярного расстройства, которым он страдает уже несколько лет.

Сославшись на источники в окружении Канье, TMZ сообщил, что обострения случаются у него раз в год, и заявление о намерении участвовать в президентской гонке совпало с одним из них. "Его семья и близкие обеспокоены заявлениями Канье, но верят, что ситуация стабилизируется, как это было в прошлом", - говорится в статье.

Биполярное расстройство, ранее называемое маниакальной депрессией, представляет собой состояние психического здоровья, которое вызывает экстремальные колебания настроения - от мании до депрессии. Эпизоды колебаний настроения могут возникать редко или несколько раз в год.

Твит с объявлением о намерении баллотироваться рэпер опубликовал 4 июля - в День независимости США. За несколько часов он получил сотни тысяч ретвитов и лайков, в поддержку кандидатуры рэпера выступил в том числе бизнесмен Илон Маск. Супруга Уэста Ким Кардашьян ответила твитом с изображением американского флага.

Рэпер говорил о своем желании баллотироваться в президенты еще в 2015 году на премии MTV Video Music Awards. А в 2016-м в интервью радио BBC Канье вновь напомнил о своих политических амбициях, сказав, что намерен баллотироваться в 2020 году, хотя у него и нет четкого представления о политике, зато есть принципы в отношении людей и правды. "Если я что-то могу сделать для своей страны, я сделаю это", - говорил Уэст. Ранее рэпер неоднократно встречался с президентом США Дональдом Трампом и выражал ему поддержку, позируя в красной бейсболке с надписью "Сделаем Америку снова великой".

Тогда все отнеслись к этому как к шутке, но после победы Трампа поклонники рэпера стали иначе воспринимать его заявления - и хэштег #kanye2020 на какое-то время даже вышел в лидеры в Twitter. Пользователи отмечали, что если уж Трамп стал президентом, то и Канье сможет. "В 2004-м Канье спас хип-хоп, в 2020-м спасет Америку", - написал один из пользователей.

В мае 2018 года рэпер заявил, что порабощение чернокожих, продолжавшееся в Северной Америке на протяжении нескольких веков, можно расценивать как личный выбор рабов. "Мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово "тюрьма", потому что рабство слишком прямо относится к идее чернокожих. Как Холокост - это евреи, так рабство - это чернокожие", - заявил он. В ответ на это афроамериканский сотрудник компании TMZ, в эфире которой выступил рэпер, заявил, что его высказывание изобличает в нем отсутствие мысли: по его словам, чернокожим приходится иметь дело не с выбором, а с маргинализацией, вызванной 400 годами рабства.