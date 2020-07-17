Российский еврейский конгресс (РЕК) начал финальный этап сбора пожертвований на памятник знаменитому детскому поэту Самуилу Маршаку в Москве. Монумент будет установлен на Лялиной площади недалеко от Курского вокзала. Именно там, на улице Земляной вал, Маршак жил с 1938 по 1964 год. Автор памятника, который планируется открыть до конца 2020 года, - знаменитый российский скульптор, академик Российской академии художеств Георгий Франгулян. Высота скульптуры составит четыре метра, материал - бронза, литье.

Сбор средств Российский еврейский конгресс проводит на сайте "МойМаршак.ру" (MoiMarshak.ru), посвященном будущему монументу. Памятник создается исключительно на благотворительные пожертвования. Внести вклад в увековечение имени любимого писателя может любой желающий. На этой неделе крупное пожертвование внесла группа компаний "Просвещение", которая объявила о том, что становится партнером и одним из спонсоров создания памятника.

Монумент всемирно известному детскому автору в Москве станет лишь вторым в мире. Первый был открыт при поддержке РЕК в 2015 году в Воронеже, на его родине. Тогда же была инициирована большая программа по сохранению памяти о Маршаке. "Маршаковские чтения", на которых известные люди читали любимые произведения поэта, прошли в Москве, в том числе в редакции радиостанции "Серебряный дождь", и в Иерусалиме. Был запущен пассажирский поезд имени Самуила Маршака сообщением Москва - Воронеж, а в столичном метро начал курсировать фирменный поезд "Мой Маршак". На Лялиной площади в Москве был торжественно открыт закладной камень на месте будущего монумента.

Создатель "Мистера-Твистера", "Сказки о глупом мышонке" и других любимых миллионами россиян детских стихов начал печататься именно как еврейский автор. В 1907 году вышел его первый сборник "Сиониды", который был посвящен еврейской тематике. Среди других его произведений: цикл стихов "Палестина", стихотворение на смерть Теодора Герцля, переводы с иврита и идиша произведений Хаима Нахмана Бялика, ряд сионистских стихов. К русско-еврейской литературе относится и одно из его поздних произведений - автобиографическая повесть "В начале жизни".