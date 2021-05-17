ВСЕ ФОТО Кадр из сериала "Домина"

Amediateka Кадр из фильма "Уроки Фарси"

Hype Кадр из фильма "Будь моим Кириллом"

КАРО

На платформе Amediateka состоялась премьера исторического мини-сериала про времена Древнего Рима I века до н.э. "Домина" - это история Ливии Друзиллы, жены императора Октавиана Августа, матери императора Тиберия, женщины удивительной судьбы. Сначала она была женой Тиберия Клавдия Нерона - римского военачальника, боровшегося против императора Октавиана. Затем, после того как амнистия позволила Ливии вернуться в Рим, она развелась с мужем и стала женой императора, также спешно оформившего развод. И это только начало цветастой биографии Ливии Друзиллы, которой на момент брака с Октавианом Августом было всего 19 лет. Дальнейшая её жизнь и деятельность тоже исключительно кинематографичны: она добилась для двух своих детей самого блестящего будущего и всеми силами старалась обеспечить прочность их позиций в римской власти. В 4 году н.э. Октавиан Август официально объявил сына Ливии Друзиллы Тиберия своим наследником. Популярная итальянская актриса польского происхождения Кася Смутняк, воплотившая на экране Ливию Друзиллу, отлично смотрится на фоне римской натуры, к счастью, в изобилии сохранившейся в Италии. Насколько хорошо справились с богатой биографией шоураннер Саймон Бурк ("Исключение", "Фортитьюд") и целых три режиссёра - покажут ближайшие недели.

Фильм Вадима Перельмана "Уроки Фарси", ставший хитом прошлого года, только в апреле 2021-го дошёл до российских кинотеатров, и теперь его можно посмотреть онлайн на платформе "КиноПоиск HD". Вторая мировая война, бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье (Науэль Перес Бексаярт, звезда драмы "120 ударов в минуту") пойман при попытке пересечь границу Швейцарии. Чтобы выжить, он выдаёт себя за перса, а гауптштурмфюрер Кох (Ларс Айдингер) давно мечтал выучить фарси, чтобы после войны уехать в Тегеран и открыть там ресторан. Жилю приходится сочинять на ходу слова языка, которого он не знает. Кинокритик Антон Долин написал о точности метафоры поиска нового общего языка в фильме: "Очевидно, что трагедия Холокоста стала возможной из-за принципиально разной понятийной системы у убийц и их жертв…. В фильме будничная кулинарная тема позволяет создать неправдоподобную и при этом жизненно обоснованную эмоциональную связь двух людей, находящихся по разные стороны колючей проволоки". Картина стала не только одним из способов осмысления трагедии Холокоста, но и захватывающим действием, заставляющим постоянно переживать за судьбу главного героя.

На "КиноПоиск HD" состоялась премьера мини-сериала "В поисках любви" - трёхсерийного иронично-циничного рассказа о чопорной Англии начала XX века. Это яркая экранизация почти автобиографичного романа Нэнси Митфорд, публикация которого в 1931 наделала немало шума в британском высшем свете, благодаря острому языку автора. Главные героини фильма - юные кузины Линда Радлетт (Лили Джеймс - "Аббатство Даунтаун") и Фанни Логан (Эмили Бичем - "Малыш Джо") мечтают о настоящей любви. Решительная, эмоциональная Линда, которая всегда хочет большего, думает ни много ни мало о принце Англии. А скромная, осторожная Фанни как будто влюблена в толстого краснолицего фермера, живущего по соседству. С жизнью высшего света девушек знакомит сосед - эксцентричный лорд Мерлин, которого играет Эндрю Скотт - харизматичный Джим Мориарти из "Шерлока". Рейтинг истории двух сестёр из иного времени и чужой страны, выбравших разный путь к счастью, у российского зрителя оказался даже выше, чем у зарубежного.

Двухсерийный мини-сериал HBO "Преступление века", вышедший на платформе Amediateka - пример настоящей обличительной документалистики. Это тот случай, когда бренд HBO гарантирует оригинальность идеи и тщательно проверенный фактический материал скандального фильма. Режиссёр картины Алекс Гибни уже получал кинопремии за свои исследовательские работы: в 2008 году он стал обладателем "Оскара" за документальный фильм о пытках в Афганистане, а в 2015 получил три премии "Эмми" за триллер о саентологии "Наваждение". На этот раз Гибни поднял тему бесконтрольного употребления медикаментов. В середине 1990 годов в США для купирования острой и хронической боли врачи прописывали опиоидные анальгетики, разрешая употреблять их по необходимости, на усмотрение пациентов. По сути, фармацевтические компании, имеющие лобби в правительстве, допустили законное распространение и свободное обращение синтетических наркотиков. Героями сериала стали медицинские работники, до сих пор выписывающие опасные препараты, представители власти, раскрывающие тайную кухню сделок на фармрынке, и жертвы опиоидного преступления, на чьих жизнях расцвело экономическое благополучие огромных корпораций.

Онлайн-кинотеатр Netflix порадовал любителей глубокой драмы и тёмной комедии новой южнокорейской дорамой "Винченцо". Спустя почти четыре месяца после премьеры на родине сериал уверенно занимает третью строчку корейских рейтингов. Российские любители дорам также отметили новинку. Главный герой фильма - консильери мафии, итальянец корейского происхождения Винченцо Кассано (Сон Джун Ки - "Потомки солнца"). После смерти приёмного отца, босса мафии, Винченцо переезжает в Корею. Здесь он собирается быстро уладить свои дела, но оказывается втянут в громкое дело. Критики и зрители отмечают очень плотный непредсказуемый сюжет, интригу до последней серии и специфический юмор, не свойственный классической дораме. У первого сезона открытый финал, и, к большой радости поклонников, второй сезон уже объявлен на февраль 2022 года.

Новая отечественная романтическая комедия "Будь моим Кириллом" вышла в двух онлайн-кинотеатрах. Главная героиня - "засидевшаяся" девушка Саша врёт родственникам про то, что встречается с красавчиком Кириллом, потому что родственники утомили её вопросами о личной жизни. А у мужа Сашиной сестры проблемы в браке. Вместе они собираются решить свои проблемы, записавшись на курс терапевтического бега, где тренером работает тот самый красавчик Кирилл. Классическая мелодрама с комедийными поворотами, созданная для тех, кто хочет отвлечься от всего, кроме сказочных историй. И зрители с такими кинопристрастиями отнеслись к новинке исключительно положительно, похвалив лёгкость повествования и искреннюю актёрскую игру, особо отметив Ирину Розанову, которая сыграла мать героини Анастасии Евграфовой. Незатейливый сюжет, если и вызвал нарекания, то не слишком критические.

Премьера франко-американской фантастической драмы "Кислород" состоялась на платформе Netflix. Женщина, проснувшаяся в криогенной камере, не понимает, как она здесь оказалась, и не помнит, что с ней происходило раньше. Запасы кислорода подходят к концу, а вспомнить прошлое может помочь единственный собеседник - искусственный интеллект. Такой сюжет - настоящее испытание для страдающих клаустрофобией, но концовка у фильма довольно затейливая, так что есть чего напряжённо ожидать (если не читать спойлеры в интернете). Фильм начали снимать ещё в 2017 году, причём оскароносная Энн Хэтэуэй должна была стать продюсером фильма, а также сыграть главную роль. Но позднее она покинула проект, и главная роль досталась француженке Мелани Лоран, которая, судя по отзывам, отлично справилась со своей задачей.

Ещё одна премьера онлайн-кинотеатра Netflix - американский психологический триллер "Женщина в окне". Женщина, пережившая трагедию и страдающая агорафобией, начинает наблюдать за новыми соседями и однажды становится свидетельницей преступления, в которое никто, кроме неё, не верит. Главную роль исполнила американская актриса и певица Эми Адамс, её партнёрами по фильму выступили Гари Олдман и Джулианна Мур (хотя им отведено не очень много экранного времени). Основная часть остросюжетного действия сосредоточилась в конце картины, тогда как в начале больше психологии, чем триллера. У критиков новинка вызвала средние и смешанные отзывы, зрители же отнеслись к фильму лучше, хотя и отметили ряд шаблонных ходов в сюжете и затянутость первой части фильма.

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