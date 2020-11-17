Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск сына музыканта Виктора Цоя Александра Цоя к студии режиссера Алексея Учителя и кинопрокатчикам, выпустившим в свет картину о погибшем лидере группы "Кино". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд зарегистрировал иск о защите прав гражданина на изображение от Цоя А.В. к ООО "КАРОПРОКАТ", ООО "СППР", ООО ТПО "РОК", - сказал собеседник агентства. Решение о принятии иска к рассмотрению пока не вынесено, дата слушаний не назначена. Сумма требований Цоя не указана.

По данным на сайте Мосгорсуда, Александр Цой уже подавал аналогичный иск, но тогда суд оставил исковое заявление без движения.

Решение Цоя-младшего в беседе с Daily Storm поддержали сооснователь "Кино" Алексей Рыбин и отец Виктора Цоя. "Я об этом только узнал. Но раз он подал [иск], значит, нормально", - заявил Роберт Цой.

Музыкальный критик Артемий Троицкий также заявил, что поддерживает истца, а сам фильм наполнен "бредом" и обижает очень близких Цою людей. По словам Троицкого, он уже видел ленту Алексея Учителя в "неокончательной версии" и она выставляет близких Цою людей в неприглядном свете.

"Дело в том, что все события в этом фильме, за исключением Витиной аварии, которая там воспроизведена очень точно, это 100% враки. Не 99%, а 100% враки, которые к действительности отношения не имеют. Если я бы имел возможность выступить в суде по этому поводу, то я бы поддержал истца", - заявил Троицкий. По его словам, фильм нужно было переименовать или не привязывать к определенному событию.

Кроме того, критик отметил, что действующие лица "в этом вранье" узнаются довольно легко, хотя и носят другие имена. В числе героев картины выступают, в частности, вдова музыканта Марьяна Цой и его подруга Наталья Разлогова, которые "показаны в не очень аппетитном виде".

"С Натальей Разлоговой я на эту тему говорил и она, надо сказать, возмущена. Это не только инициатива Саши Цоя как наследника. Цой в этом смысле полностью поддержан и Разлоговой, и участниками группы "Кино", - подчеркнул он. Другими героями ленты являются покойный продюсер "Кино" Юрий Айзеншпис, покойный муж Марьяны Цой и лидер группы "Объект насмешек" Рикошет, а сам Александр Цой носит имя Жени и сыгран дочерью режиссера Марией Пересильд.

"В основном это реальные люди, которые пребывают в абсолютно нереальных обстоятельствах. Более того, в каких-то случаях не совсем оскорбительных, но обидных для них. Поэтому я вполне понимаю [истца]. Если бы он [Учитель] хотел снимать притчу, как он сам заявлял, то снимал бы сказку, а этот фильм не такой. В нем реально действующие люди попадают в трагедию, которая разворачивается самым бредовым образом", - сказал Троицкий. Отметим, что изначально фильм носил рабочее название "47": под таким названием в фильме фигурирует кассета с якобы записанной последней композицией Цоя, вокруг которой строится одна из интриг сюжета.

Критик отметил, что даже знакомство Алексея Учителя с Виктором Цоем не дает ему моральное право снимать фильм в таком ключе, и привел в пример режиссера Кирилла Серебренникова с фильмом "Лето". Троицкий напомнил, что Серебренников в силу возраста не знал Цоя, но при этом снял картину, которая не оскорбила работавших с лидером "Кино" музыкантов или родственников исполнителя, в отличие от работы Учителя. Отметим, что выход "Лета" также сопровождался скандалом: сценарий картины был раскритикован все тем же Алексеем Рыбиным и лидером группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым.

Фильм "Цой" вышел в прокат 12 ноября 2020 года и представляет собой своего рода фантазию на тему событий после гибели музыканта - от аварии 15 августа 1990 года до его похорон в Петербурге. Главным героем картины становится Павел Шелест - водитель "Икаруса", в столкновении с которым погиб музыкант. При этом в картине изменены имена всех действующих лиц, за исключением Виктора Цоя.

1 сентября, до выхода фильма в прокат, Александр Цой опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" копию письма на имя президента РФ Владимира Путина, в котором заявляет, что наследники считают картину "порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких" и ранее неоднократно высказывали режиссеру свои возражения против содержания рабочих материалов фильма. В письме, датированном 28 августа, также содержится просьба об организации проверки по обстоятельствам, изложенным в документе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не получал никакого обращения. Министр культуры Ольга Любимова отмечала, что фильм на законных основаниях получил прокатное удостоверение, и посоветовала наследникам обратиться в суд.