Следственный комитет ведет проверку обстоятельств смерти певицы Валентины Легкоступовой. Как сообщил РИА "Новости" адвокат ее семьи Сергей Жорин, многочисленные ушибы и гематомы на теле и голове певицы не вяжутся с версией ее мужа Юрия Фирсова, который утверждал, что она упала в ванной.

По словам Жорина, певица получила травмы головы в височной, теменной, лобной доле, многочисленные травмы тела, конечностей. "Говорить о том, что это единичное падение в ванной, мне кажется, не совсем правильно. Такие травмы могли возникнуть либо если это многократное падение в течение нескольких дней, либо в результате насильственных действий. Травмы на руках могут указывать на то, что она защищалась", - приводит слова адвоката ТАСС.

Точный ответ даст судебно-медицинская экспертиза, которую назначил Следственный комитет в рамках проверки обстоятельств смерти, сказал Жорин. Он отметил, что в период, когда Легкоступова предположительно получила этим травмы, с ней не было никого, кроме Фирсова, а его объяснения, по мнению Жорина, непоследовательны и противоречивы. Дети певицы подозревают, что именно ее новый муж может иметь отношение к получению этих травм, сказал адвокат РБК.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. В больницу она поступила в состоянии комы, у нее диагностировали кровоизлияние в мозг и тяжелый ушиб головного мозга. Проверкой того, как Легкоступова получила травмы, изначально занималась полиция, потом прокуратура передала материалы в СК. Следствие изначально склонялось к тому, что в ее смерти нет криминала.

По словам Жорина, сын Фирсова заявлял, что его отец злоупотребляет алкоголем, и просил Легкоступову оградить его от выпивки. Сам Фирсов в эфире телеканалов признавался, что после свадьбы "активно праздновал". Адвокат предположил, что певица могла попытаться забрать у мужа выпивку или как-то еще оградить его от алкоголя, чем спровоцировала конфликт и избиения.

Сама Легкоступова алкогольной зависимостью не страдала. По свидетелеьсвую друзей и коллег певицы, у нее была индивидуальная непереносимость спиртного, "от одного запаха могло стать плохо".