РЕКЛАМА

mkb private bank запустил новую рекламную кампанию и представил аудитории нового амбассадора бренда - Кирилла Рихтера.

Кирилл Рихтер - известный пианист и композитор, яркий представитель экспрессивного минимализма. Подвижные и эмоциональные пьесы музыканта неизменно впечатляют слушателей. Его творчество стремительно захватывает города и страны: композитор представлял Россию на немецком фестивале Reeperbahn, английском The Great Escape, голландском Classical:Next.

Список площадок, на которых звучит его музыка, включает знаменитые Royal Albert Hall, Volksbuhne, Elbphilharmonie.

"Кирилл Рихтер - лицо современной интеллигенции, стильный, с утонченным вкусом. В рекламных материалах мы старались подчеркнуть его индивидуальность, эстетику и мастерство. Съемка зафиксировала настоящую эмоцию во время живой игры музыканта", - отметила вице-президент дирекции по маркетингу и PR МКБ Виктория Пойгина.

Среди работ Кирилла Рихтера сочинения для фортепиано, камерных составов и симфонических оркестров, музыка для артхаусных драм, спектаклей, балетов и современной хореографии. В 2018 Американская телекомпания FOX Sports пригласила музыканта стать автором официальной темы к трансляциям чемпионата мира по Футболу FIFA, а в 2020 композитор стал автором музыки к пятичасовому видео-путешествию по музею Эрмитаж совместно с международной командой Apple. Его дебютный альбом CHRONOS был представлен в 2019 году.

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 году. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 3 квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

Пресс-служба МКБ:

pr@mkb.ru