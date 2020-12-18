Прокуратура подала иски в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить в России ряд произведений в сфере музыкального и мультипликационного искусства. В частности, в черный список попал трек "Я съел деда" рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева).

Как отмечает пресс-служба городских судов, композицию придется прослушать на заседании суда, так как специалисты "не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия". В чем заключается особая опасность для основ государства названия трека, удалось ли в нем увидеть какой-то экстремистский или политический контекст - не уточняется.

Ранее Моргенштерн говорил, что лишь использовал в качестве названия трека, опубликованного в начале 2020 года, одноименный интернет-мем. Он появился в августе 2018 года, сообщала "Мемепедия". Мем "я съел деда" не несет особого смысла, как и большинство других абстрактных мемов. Тем удивительнее, что его музыкальная переработка вызвала такую реакцию у российских властей.

Также прокуратура добивается запрета японского аниме "Тетрадь смерти". "В каждой серии - жестокость, убийства, насилие. "Тетрадь смерти" - о том, как богу смерти стало скучно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуратура потребовала запретить и аниме "Межвидовые рецензенты" о борделях с представительницами мифических рас, "Токийский террор" о серии терактов, о которых сообщают в видео двое подростков. Они начинают "терроризировать нацию, выкладывая в интернет угрожающие видео, которые предрекают городу погружение во тьму". Тревогу у прокуратуры вызвала и аниме "Эльфийская песнь" о расе мутантов со сверхчеловеческими способностями.

"Мультсериал "Эльфийская песнь" с расчленением. Аниме о девушках-роботах, которые включаются интересным образом", - описали аниме в пресс-службе судов.

Запрет планируется распространить и на аниме-сериал "Наруто", пишет "Медиазона".

Всего Колпинский суд зарегистрировал пять исков с 49 ссылками.

Надзорное ведомство смутило наличие в отобранных творческих продуктах "сцен с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, расчленением, натуралистическое изображение гибели людей и "мужского цинизма". В качестве примера жестокости в сюжетах также в сообщении судов упоминаются "жуки, обитающие в телах представителей клана Абурамэ, которые способны пожирать противника, служить щитом, создавать клонов".