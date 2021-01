В США умер создатель "стены звука", легендарный продюсер Фил Спектор

Kingkongphoto & www.celebrity-photos.com / wikipedia.org 17 января в калифорнийской больнице Сан-Хоакин от последствий COVID-19 умер один из самых влиятельных и скандальных продюсеров, 81-летний Фил Спектор. Ранее он был заключен в тюрьму по обвинению в убийстве

California Department of Corrections and Rehabilitation / wikimedia.org

Как сообщает Rolling Stone, продюсер умер от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Диагноз был поставлен ему четыре недели назад. "Официальная причина его смерти будет определена судебно-медицинским экспертом", - заявили в департаменте исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии.

Фил Спектор родился 26 декабря 1939 года в Бронксе. В 1958-м начал музыкальную карьеру в качестве автора песен, гитариста и бэк-вокалиста калифорнийской группы The Teddy Bears. Главным хитом этой группы стала песня Спектора "To Know Him Is to Love Him": эти слова были выбиты на надгробном памятнике покончившего с собой отца Спектора и вдохновили его на написание песни, которая провела три недели на вершине чарта Billboard в 1958 году и была продана миллионным тиражом.

Первыми крупными продюсерскими удачами Фила Спектора были песня The Top Notes "Twist And Shout" (1961), позднее добившаяся еще большего успеха в версиях The Isley Brothers и The Beatles, стандарт "Corrinа, Corrina" в версии Рэя Питерсона и "Second Hand Love" Конни Фрэнсис. Он также делал записи для девичьего трио The Ronettes и дуэта The Righteous Brothers: на первом их хите "You've Lost That Lovin' Feelin'" Спектор опробовал свою фирменную технологию "стены звука".

Это ноу-хау предполагало многократную запись партии каждого инструмента, что при микшировании создавало большую мощь инструментального сопровождения: технологии записи Фила Спектора повлияли на студийную работу таких знаменитых коллективов, как Beach Boys и Abba. Среди других достижений Фила была запись песни "River Deep - Mountain High", которая, несмотря на свой культовый статус, первоначально заняла в Америке лишь 88 место.

В 1970 году Фил Спектор принял участие в микшировании альбома группы The Beatles, получившего название "Let It Be" и ставшего для группы последним. Мнение лидеров группы об этой работе разделилось: Пол Маккартни неоднократно высказывал недовольство наложениями арф и женского хора в своей песне "The Long And Winding Road", тогда как Джон Леннон полагал, что Фил "из кучи дерьма сделал альбом, который, при всех оговорках, можно слушать": впоследствии Спектор работал с Ленноном на записи сингла "Instant Karma" и альбомов "Imagine" и "Rock'n'Roll". Со Спектором работал и Джордж Харрисон, записавший с ним свой знаменитый тройной альбом "All Things Must Pass" и тройной концертный альбом "Концерт для Бангладеш", Спектор также был одним из продюсеров его диска "Living In The Material World".

Среди более поздних работ Спектора значатся альбом Леонарда Коэна "Death of a Ladies' Man" и пластинка The Ramones "End of the Century", он также работал с Шер и певцом Дионом. В 1980-е и 1990-е продюсер практически отошел от дел, однако в 2003 году записал хитовый альбом английской группы Starsailor "Silence Is Easy". К тому времени против Спектора уже было открыто уголовное дело по обвинению в убийстве актрисы Ланы Кларксон, которое произошло в его доме. Судебное разбирательство длилось 6 лет. В конце концов он был признан виновным и отправлен за решетку без права условно-досрочного освобождения до 2024 года.