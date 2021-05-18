16 мая на 76-м году жизни умерла российская писательница, автор детских детективов Екатерина Вильмонт

Библио-Глобус / youtube.com

16 мая на 76-м году жизни умерла российская писательница, автор детских детективов Екатерина Вильмонт. Об этом сообщается на сайте издательства АСТ.

"Мы знали Екатерину Николаевну как самого доброго, умного и любящего жизнь человека, и счастливы, что нам выпала честь и радость работать вместе. Эту потерю ничем не возможно будет восполнить", - говорится в сообщении. Причина смерти Вильмонт не сообщается.

Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве в семье переводчиков. Писательскую карьеру она начала в 49 лет, а до этого занималась переводами. Ее первая книга "Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры" вышла в 1995 году.

Следующей книгой Вильмонт стал детектив для детей. За семь лет писательница опубликовала 40 детских детективный повестей, а затем вернулась к написанию женских романов. Одно из ее произведений стало основой фильма "Три полуграции" (2006).

Всего Вильмонт написала более 80 книг - это детективы и любовные романы. Наибольшую популярность ей принесла серия "Детский детектив". По данным АСТ, Вильмонт входит в топ-10 самых издаваемых, читаемых и известных в России писателей.