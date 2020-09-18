aura.by / YouTube Более 20 коллективов и исполнителей из России и Белоруссии, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, снялись в музыкальном клипе, который назван цитатой из выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко "Любимую не отдают"

aura.by / YouTube

Более 20 коллективов и исполнителей из России и Белоруссии, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Диана Гурцкая снялись в музыкальном клипе, который назван цитатой из выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко "Любимую не отдают".

Клип опубликован на хостинге Youtube. Его припев звучит как:





Здесь мое небо, мой дом, мое сердце.

Здесь все родное и близкое с детства.

Я люблю всей душою землю свою.

Здесь мы живем, будут жить наши дети

В мире, любви и согласии - вместе.

Просто знай - любимую не отдают!





Слова песни сопровождаются пасторальным видеорядом с демонстрацией природных красот и куполов церквей.

Последние слова припева были заключительными словами Лукашенко во время ежегодного послания народу и Национальному собранию республики, с которым он выступил 4 августа. "Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь - чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она - наша, она любимая. А любимую не отдают", - сказал тогда президент Белоруссии. Его слова приводит РБК.

17 сентября в Белоруссии состоялся большой форум женщин "За Беларусь". Со всей страны в Минск на автобусах были привезены тысячи представительниц прекрасного пола. На мероприятии выступил Николай Басков, а кульминацией стало появление на сцене Александра Лукашенко, передает "Вести.ru".

На форуме Лукашенко снова повторил фразу про "удержание любимой". "Вы очень правильно сказали - мы впервые в многовековой, тысячелетней истории нашего древнего народа получили этот суверенитет и эту независимость. Я отдаю себе отчет, что мы небогато живем. Но мы же не нищие. Потому что у нас есть эта страна. Если мы сейчас дрогнем и отдадим этот клочок земли, погибнем не только мы, погибнут наши дети и внуки. Поэтому вы правы: Беларусь мы не отдадим! Потому что мы ее любим, а любимую не отдают!" - подчеркнул глава государства. Его выступление опубликовало госагентство "БелТА".

Первая речь Лукашенко про "любимую" была произнесена через несколько дней после задержания под Минском 33 граждан России, которых белорусские власти назвали наемниками ЧВК Вагнера. Они якобы прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента, которые состоялись 9 августа. В послании Лукашенко назвал враньем утверждение Москвы о том, что задержанные россияне летели через его страну транзитом.

"Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию - это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была - ждать. Билеты, купленные на Стамбул, - это легенда", - сказал тогда глава государства. Лукашенко также с иронией отметил, что в Турцию или какую-то африканскую страну легче добраться из Новороссийска или Крыма.

"Мы всегда жили здесь в мире, и не подбрасывайте здесь ядерное оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело", - пригрозил Лукашенко.

После начала массовых протестов в Минске и других городах Белоруссии по окончании голосования 9 августа риторика белорусского президента изменилась. Задержанных "боевиков" 14 августа передали России, а их появление в Белоруссии объяснили спецоперацией украинских спецслужб в содружестве с американской разведкой.

Добавим, что белорусские власти пытались "мобилизовать" российских артистов на поддержку Лукашенко еще до выборов, но тогда это не удалось сделать. Прямо на "день тишины" 8 августа была запланирована серия бесплатных концертов в белорусских городах, однако они оказались сорваны.

Выступления отменили Леонид Агутин, Григорий Лепс, "Кар-Мэн", Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Rasa и Джаро & Ханза. Кроме того, от выступления отказались белорусский певец Мэвл и американские рэперы Tyga и Saint Jhn. Леонид Агутин сначала заявлял, что все равно приедет в Минск и просил поклонников "забыть о политике". Он заверил, что не будет слушателям "подсказывать", за кого голосовать, тем более что и сам не знает. Затем Агутин под давлением публики все же отказался от своих гастрольных планов: "Народ, всё, выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет".