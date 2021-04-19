ВСЕ ФОТО Кадр из сериала "Невероятные"

Amediateka Кадр из сериала "Олег"

Premier Кадр из фильма "Реклама. Девяностые"

More.tv

В онлайн-кинотеатре Amediateka состоялась мировая премьера фантастической драмы "Невероятные" о команде необычных женщин, действующих в Лондоне поздней викторианской эпохи. Супергероини конца XIX века, наделённые необычными способностями, ведут непримиримую борьбу со злом во всех его проявлениях. Они представляют совершенно особенную группу, называемую "отмеченные", которую кто-то уважает и побаивается, а кто-то считает воплощением беспорядка и люто ненавидит. У этих женщин есть таинственные и жестокие враги, противостояние с которыми держит зрителя в постоянном напряжении. Лаура Доннелли, сыгравшая сильную и ловкую вдову, рассказывала о своей новой работе: "Невероятные" - это разговор о власти, равенстве и угнетении, о людях, пытающихся сделать так, чтобы их голос был услышан, и исследование того, что значит быть "другим" в обществе". Тем не менее, в дорогостоящем проекте HBO с массой отличных актёров нельзя назвать социальный и философский пафос главной составляющей. Прежде всего, это зрелищный, полный спецэффектов, фэнтезийный сериал, выполненный в стилистике высококлассных костюмных проектов, к тому же с элементами триллера и детектива. Не зря "Невероятные" стали самой востребованной премьерой HBO среди оригинальных проектов компании. Первую серию в первые же дни оценили 1,4 млн человек. Российские зрители также хорошо приняли новинку, указав в качестве недостатка лишь долгое ожидание новых серий.

Прошедшая неделя отметилась несколькими отечественными премьерами. В онлайн-кинотеатре Premier появился новый российский ситком "Олег", выходивший с начала апреля на телеканале "Пятница!". Коллизия для семейных комедий здесь довольно типичная: жена, на которой всё держалось, покидает дом, а муж понятия не имеет, как обращаться с дочерями и вести домашнее хозяйство. Папа, которого ранее заботили громкость рок-н-ролла и свежесть пива, постепенно проникается новыми обязанностями, разрабатывая в процессе незатейливую, но милую комедию положений и диалогов. В образе отца - бородатого полноватого выпивохи и тусовщика - трудно сразу узнать "интерна" Александра Ильина младшего. Судя по отзывам критиков и зрителей, получился достаточно качественный комедийный продукт, скроенный в соответствии со всеми канонами жанра. Как следствие, среди недостатков проекта зрители отмечают лишь некоторую банальность и общую предсказуемость сюжетных ходов.

На платформе Start состоялась премьера российского сериала "Медиатор". Герой Андрея Бурковского, который в последнее время стал чаще появляться в значительных ролях, - профессиональный психолог и переговорщик, тот самый медиатор. Его очень ценят как самого эффективного специалиста: он и убеждает дезертира-срочника отпустить заложников и разоружиться, и школьницу, стоящую на краю моста, отговаривает от суицида. Медиатор Андрей Павлов блестящий манипулятор и тонкий знаток человеческой психики, востребован и вне правоохранительной работы - есть заказы, приносящие солидные деньги, но и одновременно "разрушающие душу". Как будет развиваться внутренний конфликт персонажа, покажет время - серии выходят по расписанию, всего их в проекте 16 (10 покажут этой весной, а шесть оставшихся в виде второго сезона - осенью).

Спустя 10 дней после начала широкого кинопроката на платформе Premier онлайн вышел фильм "Белый снег" - байопик о трёхкратной олимпийской чемпионке Елене Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России. Спортивная драма охватывает жизнь лыжницы от первых тренировок в Магадане и побед в 1986 году на чемпионате мира среди юниоров в американском Лейк-Плэсиде до рекордов, установленных на чемпионате мира 1997 в норвежском Тронхейме. Лыжи - не футбол, и прокатная судьба фильма не очень задалась, так что создатели фильма даже распространяли сетевые призывы к поклонникам зимних видов спорта: "Нам нужна ваша помощь! Ребята, если мы сейчас не поддержим фильм, сеансы будут сокращать и "Белый снег" снимут с проката. Мы очень хотим, чтобы вы успели посмотреть - дети, взрослые, все!" На прокатном успехе это не особенно отразилось, но возможно фильм найдёт своего зрителя в онлайн-кинотеатрах. В целом это классическая российская спортивная драма с неплохим актёрским составом, красиво снятыми соревнованиями и рядом интриг - спортивных, личных и политических.

Среди зарубежных новинок есть ещё один биографический фильм, правда, слава его героя носит иной характер. На платформе ivi вышел триллер режиссёра Тиллера Расселла "Асоциальная сеть", мировая кинопремьера которого состоялась в конце февраля. Картина основана на реальной истории поимки Росса Ульбрихта - владельца анонимной торговой площадки Silk Road (фильм в оригинале так и называется). Это был, в сущности, интернет-магазин наркотиков и других товаров исключительно нелегального оборота. По следу крупнейшего деятеля Даркнета шли лучшие правительственные агенты США, а сам он получил два пожизненных и ещё несколько дополнительных сроков по смежным обвинениям. Вся реальная подоплёка сделала потенциально проходной триллер масштабной историей большого интернет-успеха, только со знаком минус и логичным для такой истории концом.

На прошлой неделе в онлайн-кинотеатре More.tv вышел заключительный фильм авторского цикла "Девяностые", придуманного и созданного публицистом и журналистом Сергеем Минаевым. Новая документальная работа про 1990-е годы, короткая, но насыщенная, называется "Реклама", и посвящена истории зарождения и развития российского рекламного рынка. И не только рынка, но и того особого раннего отечественного стиля, с формированием которого рекламные ролики и их персонажи были более обсуждаемы, чем политические деятели и экономические потрясения. Многие первые ходы телерекламы девяностых сейчас стали мемами и крылатыми выражениями, которые известны и тем, кто родился через годы после того, как сами ролики сошли с экранов. В фильме вспомнили самые заметные явления первых рекламных кампаний - от Лёни Голубкова с МММ до первых роликов режиссёра Тимура Бекмамбетова. Своими воспоминаниями поделились создатели первой российской рекламы, многие из которых сегодня стали высшими телевизионными руководителями и известными режиссёрами.

На платформе Netflix состоялась премьера американского ситкома "Папа, перестань меня позорить". В этом проекте актёр Джейми Фокс вернулся к истокам (когда-то он был больше известен как стендап-комик) и сыграл главную роль в комедии про отношения гиперзаботливого отца и независимой дочери. Он также выступил сопродюсером сериала, а за постановку эпизодов отвечал Кен Уиттингэм, работавший над сериалом "Отчаянные домохозяйки". Пишут, что в основу сюжета комедийного сериала легли отношения Фокса с его дочерью Коринн, которая выступила в качестве сопродюсера шоу. Впрочем, непосредственно комедийный задел вполне банален: к одинокому владельцу крупного косметического бренда переезжает дочь-подросток с непростым характером. Как водится, главное в таких комедиях не сюжет, а диалоги и актёрское обаяние. Судя по отзывам, как минимум с обаянием в проекте всё сложилось удачно.

Также в онлайн-кинотеатре Netflix вышел получасовой фильм американского сценариста, актёра, комика и писателя Трэвона Фри под названием . По сюжету короткометражной ленты афроамериканец спешит домой к своей собаке, но попадает во временнỳю петлю и неизменно погибает от рук полицейских. Первая смерть героя в кадре и его слова "Я не могу дышать" прямо отсылают зрителя к гибели от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда. Именно протесты, охватившие США после гибели Флойда, были поддержаны во многих странах активистами движения за расовое равноправие Black Lives Matter (BLM). Картина номинирована на премию "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный фильм", и, судя по реакции первых зрителей и критиков, несёт в себе не только очевидное общественно-политическое высказывание, но и яркое художественное.

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