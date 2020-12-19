Литературный критик, публицист, автор фантастических и детективных книг Роман Арбитман скончался в Саратове от коронавируса, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на его близких. Арбитману было 58 лет.

Роман Эмильевич Арбитман родился в Саратове 7 апреля 1962 года. Окончил филологический факультет Саратовского университета. Работал учителем в сельской школе, затем в издательстве родного вуза. Арбитман - автор более 30 книг. Публиковался под псевдонимами Рустам Кац, Аркадий Данилов, Андрей Макаров и Лев Гурский.

Как критик детективных и фантастических произведений печатался в "Литературной газете", журналах "Урал", "Сфинкс", "Волга", "Знамя", "Литературное обозрение", "Октябрь", "Дружба народов", "Реальность фантастики", газетах "Сегодня", "Время МН", "Время новостей". Арбитман также был колумнистом "Радио Свобода" и "Новой газеты". Петербургский депутат Борис Вишневский в разговоре с РБК отметил, что Арбитман "писал, наверное, лучшие статьи о фантастике".

По мотивам романа "Перемена мест" в 1999 году был снят сериал "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского" с Николаем Караченцовым в главной роли. В последние два года Арбитман выпустил две книги - "Корвус Коракс" и "Министерство справедливости". Он был членом Союза российских писателей и Академии современной российской словесности, лауреатом нескольких литературных премий.