Представляющая Россию на "Евровидении" певица Манижа (Манижа Сангин) вышла в финал музыкального конкурса. Первый полуфинал состоялся на арене Ahoy в Роттердаме в ночь на 19 мая, его трансляция шла на YouTube.

Manizha исполнила песню Russian Woman ("Русская женщина"). Она вышла на сцену в платье, которое было сшито из лоскутов ткани, отправленных женщинами разных национальностей со всей России. Во время песни на экране появлялись работы русских художниц, а в конце - хор женщин со всей России, с которым спела Манижа.

Ролик с записью выступления российской певицы к утру 19 мая стал самым популярным на YouTube-канале конкурса. С момента публикации он набрал свыше 837 тыс. просмотров, больше 71 тыс. лайков и 8,3 тыс. дислайков.

На втором месте по популярности - выступление украинской электро-фолк группы Go_A. У него более 579 тыс. просмотров с момента публикации, 53 тыс. лайков и 3,7 тыс. дислайков. На третьем месте - выступление представительницы Кипра Элены Цагрину с 488 тыс. просмотров.

Финал конкурса состоится 22 мая. По итогам первого полуфинала в него вышли Россия, Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. Второй полуфинал пройдет 20 мая.

Манижа - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. По результатам зрительского голосования в ходе национального отбора на конкурс она набрала 39,7%. Ее композиция Russian Woman стала первой за 12 лет песней на русском языке, исполненной на "Евровидении".

Позже певица стала получать в свой адрес ксенофобные комментарии и угрозы, она подверглась критике со стороны отдельных политиков и организаций. В частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом текст песни, а Следственный комитет получил обращение от редакции издания "Ветеранские вести" с просьбой проверить текст на возможные противоправные высказывания, оскорбляющие достоинство русских женщин.