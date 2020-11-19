На 83-м году жизни умер советский и российский сценограф, лауреат государственных премий РФ, народный художник РФ Сергей Бархин. Об этом агентству ТАСС сообщили в четверг в Московском театре имени Маяковского.

"Сергей Михайлович Бархин скончался", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину смерти. Место и время прощания пока неизвестны.Сергей Михайлович Бархин родился 31 марта 1938 года в Москве в семье архитекторов Михаила Григорьевича Бархина (1906-1988) и Елены Борисовны Новиковой (1912-1996).

В 1962 году окончил Московский архитектурный институт. После этого три года работал в архитектурном бюро "Моспроект-2".

В 1967 году Сергей Бархин дебютировал в качестве сценографа. Совместно с Михаилом Аникстом оформил в Московском театре "Современник" спектакль "Баллада о невеселом кабачке" по пьесе Эдварда Олби. В общей сложности он оформил около 200 оперных, балетных и драматических постановок.

В 1968 году участвовал в оформлении постановки "Тартюф" по произведению Мольера, осуществленной Юрием Любимовым в Театре на Таганке.

Выступал сценографом спектаклей, поставленных в "Современнике", Московском художественном академическом театре СССР имени М. Горького, Государственном академическом театре имени Моссовета, а также в театрах Свердловска (ныне Екатеринбург), Куйбышева (ныне Самара) и других городов.

С 1995 по 2000 год - главный художник Государственного академического Большого театра. Участвовал в оформлении опер "Травиата", "Аида" и "Набукко" Джузеппе Верди, "Иоланта" Петра Чайковского, "Франческа да Римини" Сергея Рахманинова, "Псковитянка" Николая Римского-Корсакова, балетов "Жизель" Адольфа Адана и "Дон Кихот" Людвига Минкуса.

1992 году выступил в качестве одного из создателей кафедры сценографии в Российской академии театрального искусства - ГИТИС (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), заведовал ею до 2008 года. Профессор (2000).

Сергей Бархин являлся членом Союза архитекторов России, Союза художников России, Союза театральных деятелей РФ.

С 2011 года был действительным членом Российской академии художеств (отделение театрально- и кинодекорационного искусства). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1993 год и 2001 год. Пять раз был удостоен театральной премии "Золотая маска".