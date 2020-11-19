Прощание с режиссером Романом Виктюком, умершим 17 ноября, пройдет в его театре в Москве 20 ноября с 11:00 до 15:00 и будет открытым, сообщила ТАСС пресс-атташе Театра Виктюка.

Согласно завещанию режиссера, его похоронят в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове (Украина), где покоятся его родители, сообщила "Радио Свобода" племянница Виктюка Екатерина.

Тело Виктюка отправят во Львов на следующий день после прощания, 21 ноября. По словам дизайнера Роксоланы Шимчук, которая находится на связи с друзьями режиссера в Москве, проблем с транспортировкой тела нет. Прощание с Виктюком во Львове предложила провести дирекция оперного театра.

В октябре Роман Виктюк был госпитализирован с коронавирусом. После смерти режиссера в театре сообщили, что он уже шел на поправку и готовился к выписке, но скоропостижно скончался. Причиной смерти стала тромбоэмболия (тромб в легком).

Директор театра Валерий Райков рассказал в интервью "Московскому комсомольцу", что при госпитализации врачи установили, что у Виктюка уже были антитела, то есть он "фактически перенес" COVID-19 и болезнь находилась в завершающей стадии. Однако на некоторое время его все же оставили в реанимации. Затем режиссера перевели в палату, он поддерживал связь с Райковым по телефону.

"Мы передали ему, как он просил, книги - девять книг от Борхеса до Гомера, он читал. Но неожиданно скакнула температура, и в срочном порядке его опять перевели в реанимацию. Врачи сказали мне, что это "не ковид, а вторичная инфекция" - либо извне на ослабленный организм села, либо она в нем уже была", - объяснил Райков.

Состояние Виктюка удалось нормализовать, однако "от долгого лежания он стал каким-то вялым". "Через неделю он стал как будто расцветать. Мы подумали о реабилитации и начали искать место, где ему лучше ее проходить. Нашли госпиталь Ветеранов войн (их три в Москве, этот в районе Таганки) и договорились, что во вторник утром [17 ноября] уже будем перевозить его", - рассказал директор театра.

В день перевозки Виктюк, со слов общавшегося с ним сотрудника больницы, передал привет артистам, был бодр, шутил и просил передать, что он выздоравливает и хочет выписаться. Однако вскоре после перевозки в госпиталь режиссеру стало хуже.