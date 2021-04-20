Google признал борщ российским блюдом

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Интернет-платформа "Google Искусство и культура" включила борщ в список десяти российских блюд, вошедших в историю.

"История борща уходит в глубину столетий, но в ХХ веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста. По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком!" - говорится в статье. Со временем борщевик заменили другими ингредиентами, а название "борщ" стало собирательным для супов с кислым вкусом, объяснили авторы материала.

Они уточнили, что в поваренных книгах существует много вариантов борща. "Рецептурные справочники обогатились такими вариациями, как борщ украинский (с толченым салом с чесноком), московский (с мясным набором - отварной говядиной, ветчиной и сосисками) и даже флотский (с красным перцем и копченой свининой)", - сказано в статье. Там же в качестве места создания борща указан город Москва.

Дискуссии о принадлежности борща продолжаются не один день. В декабре прошлого года телеведущий Андрей Бочаров написал в соцсетях пост о "русском борще", вызвав шквал критики со стороны украинцев. Некоторые из них заявили, что россияне "своровали" блюдо, отмечает РИА "Новости".

При этом МИД России подчеркивал, что борщ считают национальным блюдом также в Белоруссии, Польше, Румынии, Молдавии и Литве.

Еще один курьезный скандал на почве кулинарии разразился в том же декабре прошлого года вокруг пресс-релиза компании Groupe Michelin, в котором было указано, что борщ - это "национальное первое блюдо русской кухни". Эта формулировка возмутила дипломатов посольства Украины во Франции. В итоге руководство компании принесло извинения за "гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией", писало издание Liga.net. Пресс-релиз был исправлен, и в нем появилась другая фраза: "на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях".

Дипломаты также сообщили, что уже начали работу над мишленовским гастрономическим гидом по ресторанам Киева. "В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно, приглашение посетить Украину и попробовать аутентичного украинского борща. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш!", - подчеркнули в украинском посольстве во Франции.

В 2019 году заявление МИД России в Twitter о том, что борщ является блюдом русской кухни, журналисты BBC расценили как элемент кремлевской пропаганды. "Для украинцев, считающих борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, не утихающий с 2014 года", - говорилось в сообщении телерадиокомпании.

Издание обратилось за комментарием к шеф-повару украинского ресторана Veselka в Нью-Йорке Олесе Лев. Она считает, что борщ в коллективном сознании в качестве блюда именно русской кухни утвердился при Иосифе Сталине. По словам шеф-повара, Сталин в 1930-х годах поручил разработать советскую национальную кухню и "Книгу о вкусной и здоровой пище". В издании были собраны рецепты блюд различных народов, проживавших на территории СССР.

"Эта кулинарная книга сделала все эти блюда частью советской культуры и, таким образом, русской, так как русская культура была наиболее значимой для СССР", - заявила Лев.

Впрочем, для поиска аргументов в споре о происхождении популярного супа можно "копнуть" и глубже. В письменных источниках борщ упоминается начиная с XVI века, когда о складывании национальных государств и культур еще не было речи. Например, о борще писал проезжавший по территории Восточной Европы немецкий приказчик Мартин Груневег. В октябре 1584 года он побывал в Киеве и написал: "К тому же русские покупают борщ редко или никогда, потому что каждый готовит его сам у себя дома, поскольку это их повседневная еда и питье". Это историческое свидетельство приводила газета "Известия".

На тот момент Киев входил в состав Речи Посполитой (объединения Королевства Польского и Великого княжества Литовского), а "русскими" европейцы называли все восточнославянское население, в том числе жителей Речи Посполитой и Московского княжества.